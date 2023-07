A un concerto di Taylor Swift il pubblico salta, balla e provoca un mini sisma 

AGI - Un concerto di Taylor Swift lo scorso fine settimana ha fatto tremare la terra: letteralmente, visto che lo ha registrato un sismografo. Uno dei grandi successi della popstar è 'Shake it off', e i suoi fan -circa 70mila spettatori che hanno assistito ai concerti del 22 e del 23 luglio a Seattle- la devono aver presa alla lettera: perchè il loro ballare e saltellare ha fatto sussultare così vigorosamente il terreno da essere registrato dal sismografo vicino, riporta il New York Times.

La misurazione ha indicato tremori corrispondenti a un piccolo terremoto di magnitudo 2.3, ha spiegato il sismologo Mouse Reusch al Pacific Northwest Seismic Network. L'evento -il frutto di un mix di pubblico, musica e tutto l'armamentario associato a un concerto-è stato già ribattezzato: 'Swift Quake'.