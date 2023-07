AGI - Finché il regolamento di Miss Italia sarà quello attualmente in vigore, nessuna apertura alla partecipazione di transgender al concorso di bellezza. Lo ha ribadito Patrizia Mirigliani, la patron del concorso commentando quanto avvenuto in Olanda, dove Rikkie Valerie Kollé, modella e attrice transgender di 22 anni, ha vinto il titolo.

"Sul tema delle partecipanti transgender a Miss Olanda ho espresso un'osservazione che è stata presa male", ha sottolineato la figlia dello storico patron, Enzo Mirigliani, "nel mio regolamento, al momento, non ho ancora aperto alle transgender, poiché ritengo che debbano essere nate donne. Quindi, finché andrà avanti il mio regolamento sarà così. E per ora non ritengo di cambiarlo".

La patron ha aggiunto che "queste sono decisioni delicate". "Se Miss Olanda ha ritenuto opportuno includerle sono felice per loro, ma spero non fosse l'unica transgender del concorso". "Dico solo che le cose devono andare per gradi, l'Italia è un Paese delicato e particolare", ha aggiunto.







Al momento, solo due transgender hanno richiesto di partecipare a Miss Italia, ma "il mio regolamento attuale non lo consente", ha ricordato Mirigliani, "la tradizione di un concorso che esiste da 84 anni ha una sua importanza, ma non ho nulla contro chi decide di ammettere transgender a concorsi di bellezza, a patto che non sia strumentale".

"Personalmente trovo giusta la scelta dell'organizzatrice di Miss Italia. Tra i requisiti per l'ammissione al concorso c'è proprio quello di essere di sesso femminile sin dalla nascita" commenta Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, facendo notare, così, che "dopo, ci sono tutti gli altri requisiti, diversi".

"Luxuria non lo ritiene abbastanza progressista e inclusivo? Propone che almeno chi ha completato la transizione possa essere ammessa? Io invece dico, non sarebbe più avanzato e progressista proporre l'abolizione di questi concorsi e lottare tutte e tutti - dice ancora Zanella - per il vero superamento degli stereotipi di genere e l'oggettivazione del femminile?".