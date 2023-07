AGI - 'Indiana Jones e il quadrante del destino', nono miglior debutto del 2023, domina il box office italiano con 2,388 milioni di euro in 5 giorni di programmazione. Nella settimana appena conclusa, c'è poca Italia malgrado il biglietto a 3,50 euro per i film italiani (ed europei) in programmazione nelle sale aderenti fino al 16 settembre con la campagna 'Cinema Revolution': fanalino di coda nella top-10 'Un matrimonio mostruoso' di Volfango De Biasi che ha incassato circa 65mila euro per un totale di 172mila dal 21 giugno.

Dietro al blockbuster prodotto da Spielberg si conferma l'ultimo film Disney-Pixar, 'Elemental', che nella settimana ha incassato 1,721 milioni portando il bottino in 12 giorni a 3,47 milioni di euro. Il terza posizione si piazza 'The Flash' con 393mila euro (totale dal 15 giugno di 2,44 milioni di euro).

Seguono nella classifica settimanale al quarto posto 'Spied-Man: across the spiede-univere' della Disney con 339.686 euro (totale 6.127 milioni); al quinto 'Fidanzata in affitto' di Gene Stupnitsky con Jennifer Lawrence e Matthew Broderick con 27.756 euro (totale 565.898); sesto 'La sirenetta' live-action della Disney con 195.930 euro (totale 11,8 milioni); settimo 'Transformers - Il risveglio' con 186.307 euro (totale 2,659 milioni); ottavo 'I cavalieri dello Zodiaco' uscito il 26 giugno che ha incassato un totale di 99.382 euro; nono 'Emily' di Frances O'Connor con 83.935 euro (totale 216.849); decimo 'Un matrimonio mostruoso' di Volfango De Biasi.