AGI - Auguri Vecchioni. Compie ottant'anni domani l'autore di Samarcanda che, passando per Voglio una donna e Chiamami ancora amore, ha attraversato ogni generazione dalla fine degli anni Settanta a oggi.

Partito dalla Brianza e arrivato a conquistare i palchi italiani più importanti, dal premio Tenco a Festivalbar e Sanremo, in questi anni Roberto Vecchioni non ha mancato di fare sentire la sua voce anche in ambiti non prettamente canori.

© AGF

Dalla letteratura, tra romanzi come 'Le parole non le portano le cicogne' e le poesie della raccolta 'Volevo. Ed erano voli', alle università, dove ha tenuto diversi corsi di letteratura, musica e comunicazione dividendosi tra Torino, Pavia, Teramo e La Sapienza di Roma.

Il posto d'onore, però, spetta alle aule scolastiche dei licei, dove non ha mai smesso di insegnare nonostante il successo, tanto che per tutti è il professore della canzone italiana. Poeta e cantautore, Vecchioni è autore di alcune tra le canzoni più amate di sempre.

© AGF

In Luci a San Siro ha raccontato la spensieratezza della gioventù, in Signor giudice (Un signore così così) una giustizia poco giusta. Con Ti insegnerò a volare, insieme all'amico Francesco Guccini, parla alle nuove generazioni e le invita a osare.

Con Samarcanda ci ha ricordato che niente è mai scontato. Chi non ha mai canticchiato almeno una volta "Oh, oh cavallo"? Nato il 25 giugno del 1943 a Carate Brianza, una laurea in lettere, interista, due mogli, quattro figli, a uno dei quali, affetto da sclerosi multipla, ha dedicato 'Le rose blu', Vecchioni è amato dal pubblico non solo per la sua poesia, ma anche per il suo sorriso.

Lo stesso con cui è tornato a Sanremo nel 2011 convinto dall'amico Gianni Morandi, quell'anno alla conduzione, e ha sbaragliato tutti aggiudicandosi anche il premio della critica Mia Martini. Forse quello che più lo rappresenta, insieme a quello intitolato a Tenco vinto nell'83.

Poeta e intellettuale per i colleghi. 'Prof' per gli amici. A ottant'anni Vecchioni rimane quel "ragazzo che sogna". E al quale lui stesso chiede di: "Non cambiare un verso della tua canzone". Lui, per fortuna, non li ha mai cambiati. Auguri.