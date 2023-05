Morto Andy Rourke, il bassista degli Smiths

AGI - Il mondo della musica è in lutto. Andy Rourke, il bassista del gruppo rock The Smiths, è morto all'età di 59 anni, dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas.

L'annuncio è stato dato dalla band e in particolare dal chitarrista Johnny Marr "con profonda tristezza". "Andy sarà ricordato come un'anima gentile e bella da coloro che lo conoscevano e come un musicista estremamente dotato dai fan della musica" ha detto Marr.

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer. Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans. We request privacy at this sad time. pic.twitter.com/uqunPzgFdy — Andy Rourke (@AndyRourkeMusic) May 19, 2023

"Chiediamo di mantenere la privacy in questo triste momento", ha aggiunto.

Rourke ha suonato nelle canzoni più famose degli Smiths, tra cui This Charming Man e There Is a Light That Never Goes Out, oltre che nei singoli del cantante Morrissey dopo lo scioglimento del gruppo nel 1987 e ha partecipato a tutti e quattro gli album in studio degli Smiths: The Smiths del 1984, Meat Is Murder del 1985, The Queen Is Dead del 1986 e Strangeways, Here We Come del 1987.

Il bassista dei Suede Mat Osman ha guidato i tributi sui social media, descrivendo Rourke come "un pezzo unico" e "un raro bassista il cui suono si riconosceva subito". Il cantante dei Charlatans, Tim Burgess, ha aggiunto: "È una notizia così triste quella di Andy Rourke - era un musicista ispiratore con uno stile che ha fatto sì che molti di noi prendessero in mano un basso. Buon viaggio".

Stephen Street, produttore degli Smiths, ha aggiunto: "Sono molto addolorato per questa notizia. Andy era un musicista eccezionale e un ragazzo adorabile".

Nel corso della sua decennale carriera, Rourke ha registrato anche con i Pretenders, i Killing Joke, Sinead O'Connor, Aziz Ibrahim (ex Stone Roses) e l'ex chitarrista degli Oasis Bonehead con il nome di Moondog One, una band che comprendeva anche Mike Joyce e Craig Gannon.

Ha suonato con un altro cantautore di Manchester, Badly Drawn Boy, unendosi alla sua band in tour per due anni.

"Ricevevo sempre uno strumento musicale per Natale o per il mio compleanno, così sono passato attraverso trombe di plastica, sassofono, tastiera, ho provato un po' di tutto", raccontò lui stesso in un'intervista del 2016. "In seguito ho suonato un po' di violoncello, ma me lo sono inventato strada facendo perché era necessario in un disco degli Smiths, quindi ne ho comprato uno, l'ho accordato come un basso e sono partito da lì".

A 11 anni fece amicizia con Marr. "Eravamo migliori amici, andavamo ovunque insieme. A 15 anni mi sono trasferito a casa sua con lui e i suoi tre fratelli e ho capito subito che il mio amico era una di quelle rare persone che non piacciono assolutamente a nessuno", ha ricordato Marr.

Nel 1982, quando Marr formò gli Smiths con Morrissey e Joyce, il gruppo provò inizialmente altri due bassisti prima di arruolare definitivamente Rourke. Marr descrisse il basso come la "vera vocazione" di Rourke.

Il gruppo di Manchester negli anni Ottanta divenne così un'icona del rock alternativo britannico, con successi come "Heaven Knows I'm Miserable Now" e "Girlfriend In A Coma".