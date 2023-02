In ricordo di Olivia l'Australia si stringe commossa 

AGI - Il marito, John Easterling, l'ha descritta come la sua anima gemella, una guaritrice e la donna più coraggiosa che abbia mai conosciuto. Ma gli affettuosi messaggi sono arrivati per lei da tutto il mondo. Perché Olivia Newton John è stata una di quelle star che hanno lasciato il segno.

In Australia hanno voluto ricordarla con una cerimonia di commemorazione trasmessa in streaming ora in corso alla Hamer Hall di Melbourne.

La famiglia, gli amici e le autorità (circa 2.500 persone) si sono riuniti accanto alle star del palcoscenico e dello schermo per quest'occasione. Presenti anche il premier Daniel Andrews, il governatore Linda Dessau e l'ambasciatrice degli Stati Uniti in Australia, Caroline Kennedy.

La Newton-John è nata a Cambridge nel Regno Unito ed è emigrata in Australia con la famiglia all'età di sei anni. È morta l'8 agosto dello scorso anno nella sua casa nel sud della California, all'età di 73 anni.

La straordinaria carriera della Newton-John l'ha resa famosa in tutto il mondo e ha fatto di lei uno dei personaggi più amati e rispettati. Il suo lavoro ha attraversato cinque decenni, prendendo il via con un viaggio a Londra nel 1966, dopo aver vinto un concorso di talenti nel programma televisivo Sing, Sing, Sing, condotto dal compianto Johnny O'Keefe.

L'album di debutto della Newton-John, del 1971, è stato il primo di quasi 30 album in studio, sei album dal vivo e oltre 100 milioni di dischi venduti nel corso della sua carriera. Vincitrice di quattro Grammy Award, è stata più volte in cima alle classifiche e ha avuto successo con I Honestly Love You, If Not For You, Banks of the Ohio, Let Me Be There e Xanadu, tra le altre.

Una delle sue ultime registrazioni fu un nuovo duetto con Dolly Parton sulla hit Jolene del 1973 dell'icona della musica country. Le due erano amiche da molti anni e la Parton ha dichiarato che la Newton-John era "una delle mie preferite di sempre" quando realizzarono questa nuova versione di Jolene.

Tra i numerosi ruoli della Newton-John sul grande schermo, ricordiamo il musical Grease del 1978, in cui interpretava l'adolescente australiana Sandy Olson accanto al Danny Zuko di John Travolta. L'adattamento cinematografico di Grease è ancora oggi uno dei musical di maggior successo di tutti i tempi e vede la Newton-John cantare You're the One That I Want e Summer Nights con Travolta.

Durante la cerimonia di commemorazione di oggi sono stati proiettati video tributi di Parton, Elton John, Nicole Kidman, Pink, Barry Gibb, Mariah Carey, RuPaul, Tina Arena, Richard Marx e Hugh Jackman.

"Non dovremmo mai dimenticare ciò che ha dato al mondo", ha detto Elton John.

Alla Newton-John è stato diagnosticato un cancro al seno nel 1992 e ha usato le sue battaglie per la salute, molto pubblicizzate, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia. Nel 2012 ha collaborato con l'Austin Health di Melbourne per istituire l'Olivia Newton-John Wellness and Research Centre.