Johnny Deep: dopo il divorzio burrascoso si rifugia a Londra ed evita Hollywood 

La nuova vita di Johnny Depp non è poi così male: dopo l'estenuante battaglia giudiziaria per il divorzio con Amber Heard conclusasi solo l'estate scorsa, il 'bad boy' del mondo del cinema evita Hollywood come la peste, preferendo invece il vecchio Continente e precisamente l'Inghilterra. Ed è tornato al suo antico amore: la musica.

Secondo quanto riporta il Times, l'attore, 59 anni, vive nel Regno Unito, ha in programma di vendere le sue opere d'arte e ha trovato stabilità grazie all'amicizia con la leggenda del rock Alice Cooper con il quale farà un tour che promette di fare il tutto esaurito.

Pur possedendo una proprietà a Los Angeles, sembra proprio che Depp abbia abbandonato gli Stati Uniti. Prima ha vissuto diversi mesi nel Sussex, nella casa del suo grande amico Jeff Beck, chitarrista ed ex membro degli Yardbirds. Ma dopo la morte di Beck, avvenuta il mese scorso all'età di 78 anni, si è trasferito a Londra, passando da un albergo all'altro oppure ospite a casa di amici.

Durante la pandemia, Depp ha trascorso del tempo a casa di Beck a Wadhurst, nell'East Sussex, durante il lockdown, e i due hanno registrato un album intitolato 18 - perché questa era l'età che sentivano quando suonavano insieme. La scorsa estate la star del cinema è stata pure avvistata in un centro di recupero per animali selvatici nella vicina Tunbridge Wells, di cui Beck era un sostenitore (anche economico).

Fonti vicine all'attore hanno rivelato al Times che "Il frastuono e la follia di Los Angeles e New York possono essere estenuanti. Per quanto Londra e Parigi siano città frenetiche e fiorenti, Johnny sente che lì può rilassarsi ed essere creativo. Ha sempre amato l'Europa e la gente lo ama. Si sente a casa e trova che lo stile di vita europeo sia più adatto a lui".