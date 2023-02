Gli utenti non amano le sorprese, Netflix rimuove il tasto

AGI - Probabilmente è stata una decisione sofferta per il colosso dello streaming Netflix dato che quel tasto, di fatto, non lo usava quasi nessuno. E non ha fatto mistero l’azienda che ha spiegato di aver rimosso il tasto introdotto nel 2021 proprio a causa dello scarso utilizzo.

"Continueremo a esplorare altri modi per dare ai membri più opzioni e modi per esplorare e scoprire i contenuti che vogliono guardare" si legge in una nota stampa.

Il pulsante "Play Something", in Italia "Sorprendimi", era arrivato nell'aprile del 2021 proprio a cavallo della pandemia quando sempre più utenti, sfiniti da lockdown e confinamento a casa, avevano preso a saltare compulsivamente da una serie all'altra.

Intanto le azioni di Netflix sono tornate a 350 dollari, sui massimi dal marzo 2022, dopo il crollo dai picchi record del settembre 2021 quano aveva superato i 680 euro ad azione.