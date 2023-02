Nuovo album dei Maneskin guida classifica dischi più scaricati da Itunes 

AGI - “RUSH!”, nuovo album dei Måneskin, si conferma in vetta alla classifica dei dischi più scaricati da Itunes negli ultimi sette giorni in Italia; la band romana parallelamente prosegue il giro di esibizioni in giro per il mondo riscuotendo grande successo e sold out praticamente ovunque.

Guadagna la seconda posizione “Tutto Max” di Max Pezzali & 883, doppia raccolta dedicata alla discografia di uno dei progetti musicali più iconici a cavallo tra anni ’90 e 2000; all’interno cult assoluti come “Hanno ucciso l’uomo ragno”, “Nord, sud, ovest, est” e “Come mai”.

Ancora una raccolta sul gradino più basso del podio, “Soundtrack '97 - '17”, che mette insieme i primi vent’anni di musica di Elisa, quindi dentro è possibile trovare “Labyrinth”, “A Feast For Me”, “Eppure sentire (Un senso di te)” e naturalmente “Luce (Tramonti a Nord Est)”, che tra l’altro la prossima settimana canterà al Festival di Sanremo durante la serata dei duetti ospite di Giorgia.

Completano la top ten “Radio Italia Love 2023” di AA. VV., “The Best of Depeche Mode, Vol. 1 (Remastered)” dei Depeche Mode, “Madreperla” di Guè, “Islands - Essential Einaudi” di Ludovico Einaudi, “The Greatest Hits” dei Simply Red, “Top Gun: Maverick (Music from the Motion Picture)” di Lorne Balfe, Harold Faltermeyer, Lady Gaga & Hans e “Desiderio” di Omar Codazzi.

Passando alla sezione singoli, guarda ancora tutti dall’alto Miley Cyrus con il suo nuovo singolo “Flowers”, primo singolo estratto dall'ottavo album in studio “Endless Summer Vacation”.

Conferma anche in seconda posizione dove troviamo “Shakira: Bzrp Music Sessions Vol. 53”, singolo a cura del produttore argentino Bizarrap e della cantante colombiana Shakira, dissing che ha fatto molto discutere nei confronti dell’ex marito della pop star Gerard Pique.

Guadagna il terzo posto l’ex Amici di Maria De Filippi Annalisa con “Bellissima”, la sua hit post estiva. Completano la chart “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” di Bizarrap & Quevedo, “Heaven” dei Boomdabash & Eiffel 65, “L'Isola Delle Rose” di BLANCO, “Guasto D'Amore” di Bresh & SHUNE, “ABISSALE” di Tananai, “GOSSIP” dei Måneskin feat. Tom Morello, “Bloody Mary” di Lady Gaga.