Il Maxi schermo con Russell Crowe nell'indifferenza del mercato di Campo de' fiori

AGI - In una Campo de' fiori animatissima, complici il mercato e il clima quasi estivo, i romani e i tanti turisti abituati a trascorrere il sabato nelle vie del centro quasi ignorano il maxischermo messo da Urban Vision e 'Alice nella citta'' che trasmette la diretta streaming della masterclass che Russell Crowe tiene a pochi passi da qui, all'Auditorium di via della Conciliazione.

Sui banchi, in vendita prodotti tipici, fiori, souvenir, specialità gastronomiche e cianfrusaglie 'alloccaturisti' che fanno di questa piazza una delle più caratteristiche di Roma (e quindi del mondo). Sul maxischermo posizionato su un palazzo in ristrutturazione alle spalle della statua di Giordano Bruno scorrono le immagini della masterclass, mentre romani e turisti distratti girano tra le bancarelle.

Su tutti si erge severo e un po' fuori luogo il monaco filosofo bruciato proprio qui 500 anni fa e alla cui memoria è stata posta una statua che vuole ricordarne la severità, l'austerità, la grande forza morale e lo spirito indomito. Sullo schermo, quasi tra l'indifferenza generale, scorrono le immagini del grande attore che porta alla Festa del cinema il suo ultimo film, il secondo da regista, 'Poker Face', presentato domani sera in anteprima mondiale.

Il cui sonoro rimbomba nella zona del maxischermo, ma è un suono discreto. In qualche modo Campo de' fiori assorbe il grande attore, annulla la star e riporta la vita nel normale ordine delle cose.

Russell Crowe diventa parte dell'arredo urbano, quasi una curiosità sulla quale soffermarsi un attimo per poi riprendere il percorso tra le bancarelle, tra i vicoli e la città di Roma, tra le sue meraviglie, la sua cultura e la sua Storia.

Incuriositi i venditori di Campo de' fiori. Sono quasi tutti stranieri e per loro la presenza di Russell Crowe non è un fastidio, quasi non se ne accorgono.

Quando l'attore giunge a metà della sua masterclass, a Campo de' fiori la situazione è piuttosto caotica: molte bancarelle iniziano a smontare, i camion della nettezza urbana si susseguono a pulire questa zona così importante per il turismo della capitale e così amata. Intanto, nei molti locali che danno sulla piazza i turisti sono assiepati a ultimare il loro pranzo o a consumare cocktail.

Fa da sottofondo alle loro chiacchiere e risate la calda voce di Russell Crowe che spiega ai suoi tanti fan assiepati all'auditorium della Conciliazione i suoi segreti di attore. Qualche ragazzo fa una foto al maxischermo e qualcun altro si ferma per una piccola ripresa col telefonino.

Poi via, mentre il Gladiatore resta a parlare sullo schermo: loro vanno a visitare la vera città che lo ha reso immortale grazie a un film famosissimo, fortunatissimo che gli è valso fama, ricchezza e l'Oscar. Per i turisti questa bella iniziativa di Alice nella città è stata una parentesi piacevole, un attimo sorprendente, un momento vissuto che andra' ad arricchire il ricordo delle loro vacanze romane.