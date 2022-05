Alla Reggia di Venaria al via l'Eurovision Song contest  

AGI - "Siamo qui ed è una grande occasione, siamo super felici. Vogliamo conoscere gli altri cantanti e ascoltarli... e speriamo bene": così Blanco, insieme a Mahmood appena percorso il carpet turquoise dell'Eurovision Song Contest allestito alla Reggia di Venaria per la cerimonia che ha segnato l'inizio della manifestazione. Il primo atto della kermesse alle porte di Torino ha visto sfilare tutti i cantanti in gara.

L’Italia ospita per la terza volta nella sua storia l’Eurovison grazie al clamoroso successo dalla rock band romana dei Maneskin, vincitori dell’edizione 2021 dopo il trionfo al festival di Sanremo con ll brano “Zitti e buoni”.

Dal maggio dello scorso anno, per i quattro ragazzi di Roma è scattata una volata mondiale: ovunque sono andati, è stato un trionfo. Soprattutto oltreoceano.

E ora, a tentare il bis per i colori nazionali ci sono Mahmood e Blanco, impostisi al Festival con il brano “Brividi”. Il duo è dato tra i grandi favoriti e dovrà vedersela anche con il connazionale Achille Lauro che rappresenterà San Marino.

© Marco BERTORELLO / AFP

Achille Lauro



La manifestazione alla Reggia di Venaria è stata aperta dall’Albania e l’Italia ha sfilato per ultima quale Paese ospitante. A condurre la cerimonia, Gabriele Corsi, Mario Acampa e Carolina Di Domenico.

Achille Lauro, smoking nero e camicia rosa, si è detto “prontissimo” e felice del lavoro realizzato per la sua esibizione. Fari puntati ovviamente sui Kalush, band ucraina capace di mescolare sonorità che si alternano fra tradizione ed elementi di modernità, con outfit con i colori nazionali a rimarcare l'unità di fronte all'invasione russa.

I finlandesi Rasmus si sono detti entusiasti di essere all'Eurovision e hanno ringraziato i Maneskin per aver reso di nuovo rock l'Eurovision. Mahmood e Blanco, ultimi a sfilare, con blazer nero e pantaloni alla turca rosa il primo, outfit total black per il secondo, hanno fatto il loro ingresso fra gli applausi.

L'Eurovision Song Contest prevede due semifinali che si terranno martedì e giovedì con la finalissima in programma il sabato 14 maggio. La location prescelta è il Pala Alpitour dove si esibiranno i 40 concorrenti in gara.

A presentare l’evento, nel Pala Alpitour, tre conduttori noti in tutto il mondo: Laura Pusini, Mika e Alessandro Cattelan. Non mancheranno gli ospiti speciali, come Diodato vincitore a Sanremo nel 2020 con “Fai Rumore” ed altri che saranno annunciati via via a sopresa. Ma l’attesa ovviamente, è tutta verso i “campioni in carica”, i Makeskin, che passeranno il testimone esibendosi la sera del 14 maggio, sulle note del loro nuovo singolo “Supermodel” in uscita il giorno prima.

Organizzata dall’EBU (European Broadcasting Union), la principale alleanza mondiale dei Media di Servizio Pubblico - con Rai quale Host Broadcaster (Emittente Ospite) – oltre alla conduzione del trio Pausini, Mika e Cattelan, e la trasmissione su Rai 1 Eurovision si avvale del commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina Di Domenico.

La diretta dell'Eurovision Song Contest 2022 sarà trasmessa anche da Rai Radio 2 e disponibile su RaiPlay.