La nuova classifica generale, Morandi rimonta ancora

AGI - La nuova classifica generale del Festival di Sanremo, che tiene conto anche del giudizio delle tre giurie (sala stampa, televoto e demoscopica) sulle cover eseguite dagli artisti nella quarta serata. Elisa scende dal primo gradino del podio e passa in terza posizione, mentre continua la rimonta di Gianni Morandi, che sale al secondo posto. Bruschi arretramenti per Dargen D'Amico e Ditonellapiaga/Rettore.



1 Mahmood & Blanco - Brividi



2 Gianni Morandi - Apri tutte le porte



3 Elisa - O forse sei tu



4 Irama - Ovunque sarai



5 Sangiovanni - Farfalle



6 Emma - Ogni volta è così



7 La rappresentante di lista - Ciao ciao



8 Massimo Ranieri - Lettera di la' dal mare



9 Fabrizio Moro - Sei tu



10 Michele Bravi - Inverno dei fiori



11 Achille Lauro - Domenica



12 Matteo Romano - Virale



13 Dargen D'amico - Dove si balla



14 Aka 7even - Perfetta così



15 Noemi - Ti amo non lo so dire



16 Ditonellapiaga e Rettore - Chimica



17 Iva Zanicchi - Voglio amarti



18 Giovanni Truppi - Tuo padre, mia madre, Lucia



19 Rkomi - Insuperabile



20 Le vibrazioni - Tantissimo



21 Yuman - Ora e qui



22 Higsnob & Hu - Abbi cura di te



23 Giusy Ferreri - Miele



24 Ana Mena - Duecentomila ore



25 Tananai - Sesso occasionale