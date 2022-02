Sanremo: Vessicchio al piano, applausi e cori per il maestro

AGI - Dopo essere risultato positivo al Covid-19, il maestro Beppe Vessicchio, negativizzato, può finalmente tornare all'Ariston, per la cover scelta da "Le Vibrazioni". Salito sul palco, Vessicchio si saluta battendo il pugno con Amadeus e viene accolto dagli applausi e dai cori del pubblico "Ve-ssi-cchio, Ve-ssi-cchio". Il gruppo, insieme a Sophie and the Giants, si è cimentato in una cover di "Live and let die", il brano scritto da Paul McCartney per la colonna sonora dell'omonimo film di James Bond. Beppe Vessicchio ha accompagnato al piano l'interpretazione del gruppo.

Il maestro stamattina all'AGI aveva smentito le voci allarmanti sul suo stato di salute: "Sto bene da giorni, l'unico problema è che mi sono negativizzato soltanto ieri", ha detto riferendosi al Covid contratto nelle scorse settimane. Vessicchio, rassicurando i suoi fan, spiega che ha risolto con successo le pratiche burocratiche necessarie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo.

"Oggi provo a raggiungere Sanremo, e spero proprio di poter salire anche io questa sera sul palco del Teatro Ariston". Stasera sono in programmazione le esibizioni delle cover: Le Vibrazioni, dirette si spera dal maestro Vessicchio, presenteranno 'Live and let die', il brano di Linda e Paul McCartney.