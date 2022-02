È la sera delle cover e dei duetti. La diretta

Achille Lauro fa leggere ad Amadeus un biglietto scritto di suo pugno per Loredana Berté al termine di 'Sei Bellissima' che si conclude così: "Per i tuoi occhi ancora chiedo scusa e vado via".

Vessicchio al piano, applausi e cori per il maestro

Dopo essere risultato positivo al Covid-19, il maestro Beppe Vessicchio, negativizzato, può finalmente tornare all'Ariston, per dirigere la cover scelta da "Le Vibrazioni". Salito sul palco, Vessicchio si saluta battendo il pugno con Amadeus e viene accolto dagli applausi e dai cori del pubblico "Ve-ssi-cchio, Ve-ssi-cchio". Il gruppo, insieme a Sophie and the Giants, si è cimentato in una cover di "Live and let die", il brano scritto da Paul McCartney per la colonna sonora dell'omonimo film di James Bond. Beppe Vessicchio ha accompagnato al piano l'interpretazione del gruppo.