Addio a Astro, fondatore del gruppo reggae pop inglese UB40

AGI - L'ex cantante e membro fondatore del gruppo reggae britannico UB40, diventato famoso negli anni '80 con successi come "Red Red Wine" e "Can't Help Falling In Love" è morto all'età di 64 anni. Ne ha dato notizia la sua band. Terence Wilson - che usava il nome d'arte Astro - ha suonato con gli UB40 fino al 2013, quando ha formato una sua band nuova. "Siamo devastati e con il cuore spezzato nel dovervi dire che il nostro amato Astro è morto oggi dopo una brevissima malattia. Il mondo non sarà più lo stesso senza di lui", il messaggio della band affidato a Twitter.

La cover pop reggae degli UB40 "Red Red Wine" ha venduto più di 100 milioni di dischi. Il gruppo ha anche detenuto il record - condiviso con i Madness - del maggior numero di settimane trascorse nella classifica dei singoli del Regno Unito negli anni '80.

Provenienti dalla città britannica di Birmingham, il gruppo ha cavalcato un'onda di malcontento giovanile contro lo status quo economico e politico, con il loro nome che era quello di un modulo fornito alle persone che richiedevano il sussidio di disoccupazione.

Il batterista Jimmy Brown ha raccontato al Guardian quest'anno che il gruppo era stato persino sotto sorveglianza da parte dei servizi segreti britannici. "L'MI5 intercettava i nostri telefoni, sorvegliava le nostre case, ogni sorta di cose", ha detto. "Non stavamo pianificando la rivoluzione, ma se la rivoluzione fosse avvenuta, sapevamo da che parte saremmo stati".