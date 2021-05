Etienne Reymond nuovo direttore artistico della Filarmonica della Scala

AGI - Etienne Reymond è il nuovo direttore artistico della Filarmonica della Scala. La nomina è stata deliberata martedì dal Consiglio di Amministrazione della Filarmonica, al termine di un accurato processo di ricerca e selezione che ha interessato numerosi profili del panorama internazionale.

Nato a Losanna, con diplomi in direzione d’orchestra e in management culturale, Reymond è direttore generale e artistico della Stagione LuganoMusica del Lac di Lugano che ospita le migliori orchestre e artisti internazionali. Ha iniziato la sua carriera professionale al Teatro alla Scala di Milano ed è stato segretario artistico e membro del direttorio della Orchestra Tonhalle di Zurigo.

A partire dal 1 giugno 2021 Reymond avrà il compito di assicurare la programmazione concertistica e di promuovere l’attività artistica dell’orchestra sia in ambito nazionale che internazionale dando nuovo impulso all’impegno artistico della Filarmonica della Scala. Etienne Reymond manterrà l’incarico di direttore artistico di LuganoMusica in Svizzera.

«Sono lieto di comunicare che il Consiglio ha scelto all’unanimità una figura di assoluta caratura internazionale – ha commentato il presidente Maurizio Beretta - l’esperienza di Etienne Reymond nella programmazione artistica e la sua rete professionale internazionale saranno essenziali per la Filarmonica della Scala in un momento importante di ripartenza dei concerti al Teatro alla Scala e delle tournée, dopo la forzata interruzione dovuta al Covid-19. Guardiamo al futuro con fiducia».

Anche il direttore principale Riccardo Chailly si è congratulato per la nuova nomina. "Etienne Reymond ha una solida esperienza e sono sicuro che potremo lavorare insieme con tutti i musicisti per riportare al più presto la Filarmonica della Scala nelle principali sale da concerto del mondo. È un passo importante per avviare nuovi sviluppi artistici e far crescere ulteriormente il prestigio che la Filarmonica ha acquisito in questi anni".