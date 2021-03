Le piume di Fiorello, i palloncini in sala e la rentrée di Orietta

AGI - Fiorello come Achille Lauro con piumaggio nero sulle spalle per l'apertura della seconda serata del Festival di Sanremo. Questa volta partendo dall'esterno dell'Ariston, laddove un anno fa c'era il red carpet affollato da fan e curiosi e questa volta è invece deserto perché non può starci alcuno per le restrizioni anti Covid.

La seconda serata del Festival di Sanremo vede in gara altri 13 'campioni' (tra cui una inossidabile Orietta Berti, che torna dopo 29 anni) e 4 nuove proposte che si sfideranno per due posti in semifinale e che vede Elodie all'Ariston non (solo) in veste di cantante, ma al fianco di Amadeus nel ruolo che nella prima puntata è stato di Matilda De Angelis. Tra gli ospiti musicali Laura Pausini (ha cantato la canzone 'Io si''), Il Volo (omaggia il Maestro Ennio Morricone insieme ad Andrea Morricone, il figlio del Maestro, che ha diretto l'Orchestra del Festival), Gigliola Cinquetti ('Non ho l'eta'' e 'Dio come ti amo'), Marcella Bella ('Senza un briciolo di testa' e 'Montagne verdi') e Fausto Leali ('Mi manchi' e 'Io amo').

Laura Pausini alla seconda serata del Festival di Sanremo

In assenza dell'attaccante del Milan Ibrahimovic, oggi accanto alla sua squadra, benché sia infortunato, nel turno infrasettimanale di serie A, lo sport è rappresentato da Alex Schwazer, il marciatore squalificato per doping dalla giustizia sportiva e assolto da quella ordinaria. Ospite fisso ancora Achille Lauro, che regala un altro 'quadro' che coinvolge l'attore Claudio Santamaria e la moglie, la giornalista Francesca Barra.

Una platea composta da palloncini colorati al posto del pubblico ha scatenato l'ironia dei social: "Ecco la giuria demoscopica", "Tutte le persone che hanno festeggiato il compleanno in quarantena" e ancora "io che parlo con le mie molteplici personalita'" e c'è chi invita "trovare l'intruso".