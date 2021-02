È morto Peppino Rotunno, maestro della fotografia di Fellini e Visconti 

AGI - È morto Giuseppe 'Peppino' Rotunno, tra i maggiori direttori della fotografia internazionali.

Nato il 19 marzo 1923, il mese prossimo avrebbe compiuto 98 anni.

Nella sua carriera ha partecipato alla realizzazione di grandi capolavori del cinema, lavorando con Federico Fellini e Luchino Visconti.

Durante la sua lunga carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui sette Nastri d’argento, due David di Donatello e una nomination all’Oscar per la fotografia nel 198 per All That Jazz - Lo spettacolo continua.

È stato direttore della fotografia de Il Gattopardo di Visconti e Amarcord di Fellini.