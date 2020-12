I video più trend su YouTube nell'anno più difficile

Anche quest’anno YouTube fornisce la classifica relativa a video e videoclip più trend dell’anno. Attenzione, non sono i più visualizzati, quindi quella che segue può essere considerata una carrellata di video e brani buoni per ripercorrere quello che passerà alla storia come uno dei più sfortunati della storia moderna.

A stravincere la prima chart, anche sui video in qualche modo ricollegati ad un evento storico come pandemia e conseguenziale lockdown, l’esplosione in diretta della coppia Bugo/Morgan sul palco del teatro Ariston durante la penultima giornata della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo; Morgan storpia il testo per dispetto, Bugo abbandona la scena, interviene un Amadeus visibilmente imbarazzato e poi Fiorello a salvare capre e cavoli, tutto ciò vale al momento oltre 17 milioni di views.

Seconda posizione occupata dal video in soggettiva dal punto di vista del pilota che ha guidato una delle Frecce Tricolori su Roma durante i festeggiamenti per il 25 aprile. Uno di quei momenti in periodo di lockdown in cui l’Italia si è stretta in un unico abbraccio.

Gradino più basso del podio occupato dalla ricetta del pane fatto in casa proposta dal canale “Fatto in Casa da Benedetta”. Un video utile anche questo ricollegato al lockdown, un periodo in cui l’Italia non era fatta solo di poeti e navigatori, ma anche da provetti panettieri

.

Quarta posizione per il video della crew comica iPantellas che analizzano il fenomeno delle video lezioni online.

Spazio al quinto posto per il mondo del gaming e un’intervista multipla ad alcuni dei protagonisti della scena italiana.

Non poteva mancare nella chart il calcio, in sesta posizione ci sono quindi highlights del match di serie A dello scorso luglio tra Milan e Juventus, un incontro avvincente che vede i bianconeri andare due volte in vantaggio salvo poi essere recuperati e superati fino al 4-2 finale.

Settimo posto per un momento particolarmente emozionante, quello in cui il tredicenne Francesco Carrer, durante la prima fase di selezione di Italia’s Got Talent, commuove pubblico e giudici, in particolare Federica Pellegrini che gli assegna il suo Golden Buzzer.

La parentesi talent prosegue in ottava posizione con X-Factor, protagonista la concorrente MYDRAMA e la sua prima esibizione davanti alle telecamere cantando un mash-up dei fratelli tha Supreme e Mara Sattei, “Grazie a Dio/Nuova Registrazione 326”, stavolta ad uscirne commosso è Hell Raton.

Nono posto per un video istituzionale in cui viene spiegato il corretto uso delle mascherine.

Chiude la top ten lo youtuber Jakidale che compie un’impresa folle: da Milano a Roma in monopattino elettrico, 646,10 chilometri percorsi in 11 giorni e documentati i 38 minuti di video imperdibile.

La classifica dei videoclip musicali più trend invece rispecchia un po' l’annata della musica in Italia, le sorprese sono molto poche. Prima posizione infatti per i salentini Boomdabash, che conquistano l’estate dello stivale con il tormentone “Karaoke”, cantato in featuring con Alessandra Amoroso.

Seconda posizione occupata da Francesco Gabbani con “Viceversa” il brano, scritto a quattro mani insieme al maestro Pacifico, con il quale si classifica secondo nella classifica dell’ultima edizione di Sanremo.

Si torna ai tormentoni subito al terzo posto con “A un passo dalla luna”, la hit proposta dal rapper Rocco Hunt e cantato insieme all’attrice spagnola Ana Mena.

Si prosegue con il pop travestito da rap in quarta posizione, lei è Baby K e la canzone si intitola “Non mi basta più”, brano che segna anche il debutto discografico dell’influencer Chiara Ferragni.

Di nuovo Sanremo al quinto posto, il video è quello di “Musica (e il resto scompare)” di Elettra Lamborghini. Brano non apprezzatissimo dalla critica ma che ha riscosso i migliori risultati dal circuito radiofonico.

Sesta posizione occupata dai producer Takagi&Ketra, anche loro esperti in tormentoni, quello di quest’anno si intitola “Ciclone”, a cantarlo sono convocati l’ex “Amici di Maria De Filippi” Elodie e i ritrovati Gipsy King.

Settimo posto per il vincitore del Festival di Sanremo 2020 Diodato con la sua “Fai rumore”, che vince in un anno particolarmente sfortunato in termini di promozione, diventando così la canzone vincitrice del festival meno ricordata della storia della kermesse.

Ottava posizione occupata dal rapper italiano ma di origini tunisine Ghali con “Good Times”, brano ampiamente spinto dall’utilizzo fatto dagli utenti sui social ed estratto dall’album “DNA”.

Spazio anche ad un altro vincitore di Sanremo, Mahmood, che si aggiudicò l’edizione 2019 con “Soldi”, quest’anno in chart dei brani più trend con “Rapide”.

Chiude la top ten la vincitrice di “Amici di Maria De Filippi” Gaia con il suo singolo di lancio “Chega”.