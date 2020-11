Il cantante e la bassista dei Maneskin sono positivi al Covid

AGI - Damiano, il cantante dei Maneskin, e Victoria la bassista della band rivelazione dell'edizione 2018 di XFactor, sono positivi al Covid-19. Lo hanno annunciato gli stessi membri del gruppo con un post su Instagram.

Nel messaggio i giovanissimi musicisti, appena usciti sul mercato con il secondo album, dicono di essere in isolamento volontario e raccomandano di usare le mascherine e di seguire le indicazioni degli esperti. "Come abbiamo provato sulla nostra pelle, basta nulla per essere contagiati" scrivono, annunciando di essere comunque al lavoro sulla loro musica, da casa.