I 70 anni di Loretta Goggi, dal canarino Titti al Tale e Quale show

AGI - Attrice, cantante, conduttrice, imitatrice, doppiatrice, giudice tv. Loretta Goggi compie oggi 70 anni con un maxicurriculum da cui, tra radio, tv, cinema e teatro non manca niente: dal primo doppiaggio di Titti, il canarino dei cartoon al record di permanenza in classifica (14 settimane consecutive) della sua iconica hit 'Maledetta primavera', tradotta in tutto il mondo, passando per quattro telegatti, dischi d'oro e uno di platino'.

Goggi festeggia le 70 candeline in un momento professionale fastoso, da giudice del talent di Raiuno 'Tale e quale show' e con l'uscita il primo ottobre di 'Burraco fatale' la commedia di Giuliana Gamba in cui interpreta una suocera brillante, elegante e pettegola, seguito a fine mese dall'approdo anticipato nelle sale di 'Ritorno al crimine' di Massimiliano Bruno e quindi di 'Glassboy-il bambino di vetro'. Poi toccherà al film di Ruffini 'Rido perche' ti amo'.

Uno sfizio che la superpoliedrica artista ancora deve togliersi pero' c'è, come spiega all'Agi, quello di firmare una sceneggiatura, esercizio futuro per il quale ha già delle idee in cottura che sfornerà però solo dopo aver preso delle lezioni "perché non ho mai amato chi improvvisa".

Nata a Roma, per aprirsi quella che è diventata un'autostrada nel mondo dello spettacolo ha cominciato a studiare a dieci anni, quando i genitori la portarono a un provino per uno sceneggiato tv diretto da Anton Giulio Majano, 'Sotto processo'. Fu l'inizio della carriera artistica che la portò a diventare la ragazzina star di un po' tutti gli sceneggiati tv di quegli anni, da 'La cittadella' con Alberto Lupo a 'Le stelle stanno a guadare' con Giancarlo Giannini fino, nel '69 a 'La freccia nera', che le diede la popolarità e la portò anche verso il suo primo 45 giri, "Fino all'ultimo'.

La svolta verso l'intrattenimento arriva negli anni Settanta quando presenta speciali tv e improvvisando l'imitazione di cantanti famose durante un'ospitata da Pippo Baudo, lo folgora, diventando poi' nel '72, la sua partner in 'Canzonissima'. L'anno seguente affianca invece Alighiero Noschese, in 'Formula 2'. Negli anni successivi Goggi punta sulla canzone, anche in coppia con la sorella Daniela con cui diventa protagonista de 'Il ribaltone' trasmissione tv diretta da Antonello Falqui e nel '79 presenta il primo 'Fantastico' con la Parisi e Beppe Grillo.

Due anni dopo sul palco del Festival di Sanremo, arriva seconda con 'Maledetta primavera' oggi indiscusso evergreen della musica italiana con cui venderà oltre un milione di copie (e di cui verranno poi incise moltissime cover in varie lingue straniere), premiata con il disco d'oro ed il disco di platino, e divenendo ben presto un evergreen della musica italiana.

Gli anni Ottanta segnano il passaggio a Canale 5 con un varietà che porta il suo nome 'Hello Goggi' e quelli della commedia musicale 'Stanno suonando la nostra canzone' sul palcoscenico a fianco di Gigi Proietti. Nell'83 torna in Rai con 'Loretta Goggi in quiz' (che vince il Telegatto) e nell'86 e' la prima donna a condurre il festival di Sanremo.

Dalla porta della tv Goggi, che quest'anno celebra anche i suoi dieci anni a 'Tale e quale show' (nei giorni scorsi Conti l'ha festeggiata in diretta per i suoi 60 anni di carriera) è spesso entrata e uscita, anche con clamore come successe nel 2007 durante la co-conduzione di Miss Italia con Mike Bongiorno, dove uscì polemicamente di scena perché era stata chiamata in ritardo sul palco.

Negli anni Novanta le apparizioni tv si fanno più rare, con il passaggio a TeleMontecarlo alla conduzione di 'Festa di compleanno' seguito da il ritorno in Rai per 'il Canzoniere della feste', il decennio è impreziosito soprattutto dalla partecipazione al musical 'Hello, Dolly!' prodotto nel 1999 e rappresentato con grande successo in tutta Italia sino al 2003. Le canzoni interpretate da Loretta nel musical verranno poi raccolte nell'omonimo album 'Hello Dolly!'.

Gli anni Duemila nella vita privata sono quelli del matrimonio, nel 2008 che corona l'amore con Gianni Brezza, il ballerino, coreografo e registra poi scomparso nel 2011 con cui Goggi ha vissuto una storia trentennale, e nella sfera professionale quelli del grande ritorno da attrice, al cinema e nelle fiction tv.

Nel 2012 recita nella commedia 'Pazze di me' di Fausto Brizzi che segna il suo ritorno sul grande schermo dopo sette anni di assenza. Seguono la fiction Rai campione di ascolti 'Un'altra vita' diretta da Cinzia Th Torrini che ha quindi scelto la Goggi anche per 'Sorelle', nel recente 'Pezzi unici' e per la prossima fiction 'Il medico della mala', il film di Mandelli 'Appena un minuto' e, tra l'altro, il cortometraggio 'Sogni' di Longoni, dove Goggi ha interpretato una malata di Alzheimer.