Le 13 regole per la riapertura di teatri e cinema

Un massimo di duecento spettatori al chiuso, mille all'aperto e mascherine per il pubblico e per gli artisti. Sono le misure previste dal decreto governativo del 17 maggio per la ripresa di sale teatrali, cinematografiche e da concerto, che piu' stanno facendo discutere imprenditori e protagonisti del mondo dello spettacolo.

La riapertura, calendarizzata per il 15 giugno, è legata a posti a sedere preassegnati e distanziati nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale e sia per gli spettatori come spiegato nell'allegato 9, relativo agli spettacoli dal vivo e ai cinema, del Dpcm.

Questi i 13 punti elencati: