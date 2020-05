Dalla Stone a Ellen Pompeo, i messaggi d'amore delle star all'Italia

L’ultima in ordine di tempo ad aver lanciato un messaggio d’amore per l’Italia è Sharon Stone, che a Padre Giulio Albanese, editorialista dell'Osservatore Romano, ha raccomandato “Ricordatevi che siete i guerrieri della luce, della verità e della bontà. So che state soffrendo e io soffro con voi. - conclude l'attrice che ha scioccato il mondo per la sua interpretazione in 'Basic Istinct' - Vi sto pensando e vi voglio inviare i miei pensieri, il mio cuore e tanto amore”. Parliamo di star dello showbiz, dello sport, che magari in Italia hanno sempre trovato terreno fertile per accrescere la loro popolarità, che da noi sono sempre state trattate con quella che potremmo definire tranquillamente venerazione.

Solo ieri al coro si era aggiunta una voce del tutto speciale, quella di Lady Gaga, popstar americana si, ma con un legame del tutto evidente con il nostro paese dato che il suo vero nome è Stefani Joanne Angelina Germanotta, un legame di sangue, siciliano per l’esattezza, della provincia di Messina, che lei non ha mai dimenticato, anzi, qualche anno fa, di passaggio in tour a Milano, ha convocato e voluto conoscere tutti i suoi familiari siciliani. Ieri ha mandato un video messaggio al nostro Tiziano Ferro, ricondiviso su Instagram dal cantante. “Mi dispiace molto per tutte le persone che stanno soffrendo in Italia. – sostiene Lady Gaga - Non so bene che cosa dire, se non che vi voglio bene. Ti amo”.

Se parliamo di musica, le star che hanno dedicato un pensiero al nostro paese sono davvero numerose. Sting, per esempio, per rispondere alla lettera della sindaca di Figline e Incisa Valdarno, zona della provincia di Firenze dove ha proprio preso casa, ha girato un videomessaggio dove non è riuscito a trattenere l’emozione per le immagini provenienti da questo stivale di terra che lui tanto ama. “Mi mancate tutti, mi manca il mio paese preferito, mi manca la mia bella casa in Toscana: sono sicuro che in questo momento terribile molti di voi sono separati da quelli che amano”. Il video si conclude con l’esecuzione di “The Empty Chair”, apprezzata da sindaca e cittadini che a emergenza finita gli conferiranno la cittadinanza onoraria.

Su Instagram Bono, leader degli U2, è rimasto anche lui particolarmente scosso dalle immagini che dal nostro paese hanno viaggiato in tutto il mondo, immagini che, sostiene, lo hanno particolarmente ispirato per la scrittura di “Let your love be known”, che al momento resta un video pubblicato sui suoi social e dedicato proprio a noi.

Anche dalla pagina Facebook ufficiale dei R.E.M. è scattato un pensiero all’Italia; era il 14 marzo e la band, sciolta ormai da anni a dir la verità, ha deciso di accompagnare la pubblicazione di un filmato di repertorio risalente al 2003 in cui cantano a “Quelli che il calcio” con un pensiero rivolto proprio al nostro paese.

E mentre i Pearl Jam ricordano gli italiani pubblicando su Facebook una lettera di un loro fan di Bergamo, Patti Smith, altra artista particolarmente legata al nostro paese, in un live in diretta Instagram insieme alla figlia dedica un pensiero del tutto particolare all’Italia: “Un saluto speciale va ai nostri amici di Milano e d’Italia. Non vediamo l’ora di rivedervi presto. Sono tempi difficili, ma siamo insieme. Non abbiate paura, usate la vostra energia in modo costruttivo”.

LP, una delle autrici più seguite della nuova scena musicale pop americana, ha deciso di calare la maschera e mostrare orgogliosamente le proprie origini italiane e firmare come Laura Pergolizzi (LP, appunto, suo vero nome) un messaggio all’Italia che “è un paese che mi è molto a cuore. So la criticità che state passando in questo momento e spero che questo periodo riunisca tutti, come se fossimo un unico Paese”. E mentre i Green Day si avvolgono nella bandiera italiana, Joan Baez canta “Un mondo d’amore”.

Anche i fratelli Andrew e Carina DeLuca della popolare serie tv “Grey’s Anatomy” hanno pubblicato video di incoraggiamento verso l’Italia, questo anche perché i loro veri nomi sono Giacomo Gianniotti e Stefania Spampinato, cui origini non lasciano spazio ai dubbi. A loro si è aggiunta anche Ellen Pompeo, sempre del cast della serie, con un tweet.

Pensando a tutti in Italia Che inviano amore ❤️ https://t.co/ba8zrgiYRz — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) March 14, 2020

Anche Capitan America il 13 marzo ha deciso di starci vicino, peccato che per sconfiggere questo virus la forza bruta serva a poco, ma l’attore Chris Evans che interpreta il ruolo un pensiero ce lo ha dedicato ugualmente.