Al via il "Laura Pausini World Tour"

AGI - A distanza di cinque anni dal suo ultimo tour mondiale, Laura Pausini è pronta a riabbracciare il suo pubblico nei più prestigiosi palasport del mondo. Anticipato dalla straordinaria maratona #Laura30, tre special performance in 24 ore in tre città del mondo, e due anteprime iconiche nelle piazze di Venezia e Siviglia, il "Laura Pausini World Tour" 2023/2024 sarà nei palasport più prestigiosi di Italia, Europa, America Latina e Stati Uniti. Il via è stato dato a Rimini, venerdi' 8 dicembre. ù

Una tournée mondiale, la decima in carriera per l'Artista italiana più premiata al mondo, che si concluderà il 6 aprile 2024 al Madison Square Garden di New York, la città che aveva salutato l'inizio dei festeggiamenti del suo trentennale il 27 febbraio di quest'anno.

"Questo è il momento che aspetto da 5 anni. - commenta Laura Pausini - Mi sono preparata e ho studiato molto. Pezzo dopo pezzo ho avuto chiaro il quadro di come avrei voluto disegnare il mio ritorno. Questo è l'anno del mio trentennale ed è l'anno in cui mi rimetto alla prova fisicamente emotivamente e psicologicamente. Sono trenta anni con il mio pubblico e stare sul palco mi fa proprio sentire a casa".

Continua il sodalizio di Laura e Luca Tommassini nella direzione artistica, nato già nell'ultimo tour di Laura negli stadi italiani, e consolidatosi durante l'Anteprima World Tour a Venezia in Piazza San Marco e Siviglia in Plaza de Espana, per portare lo show a un livello straordinariamente competitivo nel panorama internazionale.

"Questo è uno spettacolo cucito a mano, centimetro per centimetro: dalla scenografia ai costumi, dalle grafiche alle coreografie. E' una storia messa in scena che racconta la donna - dice Tomassini - l'artista con i suoi 30 anni di successi e celebra soprattutto la voglia e il sogno di futuro dell'Artista. E' sicuramente uno spettacolo contemporaneo dove ogni grafica e ogni video sono stati appositamente girati e adattati per ogni nazione". L'intero show, organizzato prodotto da Friends&Partners; tutti gli effetti speciali usati sono ecosostenibili.