La rivelazione di Jagger: la lingua degli Stones "è ispirata alla dea Kalì"

AGI - Uno dei simboli più famosi di una band - la lingua e le labbra rosso rubino dei Rolling Stones - è stato ispirato dalla dea indiana Kali. A rivelarlo è stato lo stesso Mick Jagger ai media indiani.

Il Victoria and Albert Museum britannico, che conserva l'opera d'arte originale nelle sue collezioni, lo definisce "uno dei simboli del rock and roll piu' immediatamente riconoscibili al mondo".

Ma l'ispirazione veniva dalla lingua e dalle labbra della dea indù, ha detto il frontman della band al Times of India.

Kali, solitamente raffigurata come una donna con quattro braccia vestita di blu con una lunga lingua che sporge dalle labbra rosse, è venerata dagli come la dea della distruzione e del tempo.

"Mio fratello è stato uno dei primi viaggiatori in India. Mi dava alcuni libri da leggere", ha detto Jagger al giornale, "Nel 1969, stavo cercando un'immagine che attirasse l'attenzione, e ho visto la lingua di Kali e ne ho parlato con il designer John Pasche che ne ha creato una versione modernista".

Pasche fu pagato 50 sterline per il logo e due anni dopo ne ricevette altre 200 come segno di riconoscimento del successo del logo. Nel 2008, il Victoria and Albert Museum ha acquistato da lui l'opera d'arte originale per 50.000 pound.



I Rolling Stones si formarono a Londra nel 1962 e diventarono la più grande rock band del mondo.



Il mese scorso la band ha pubblicato "Hackney Diamonds", il primo dopo la morte del batterista Charlie Watts nel 2019, e il primo album in studio da "A Bigger Bang" del 2005.