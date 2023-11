AGI - "Credo che in questo momento abbiamo più bisogno di amore che di felicità. In fondo, si può vivere anche senza raggiungere mai questa vetta. Non è un bisogno primario. Però, per esempio, fare provare agli altri gioia o attimi di felicità attraverso la musica è una soddisfazione incredibile".

Pensieri e parole di Vasco Rossi, che ha scritto un articolo in esclusiva su "Lavialibera", la rivista fondata nel 2020 dall'associazione Libera e Gruppo Abele. Il giornale ha dedicato un dossier al tema della felicità, coinvolgendo tra gli altri il rocker di Zocca che si è ben prestato a dire la sua.

"La felicità - è la riflessione del cantautore emiliano - è ciò che tutti inseguiamo, perchè tutti vorremmo essere felici. In realtà si tratta solo di un attimo, non è uno stato permanente. Corriamo, la inseguiamo come fosse un traguardo e dimentichiamo che non è una condizione che dura".

"Non può durare - ha spiegato Vasco -, perchè la vita è soprattutto sofferenza e la felicità è una condizione che si raggiunge solo in assenza di dolore. Perciò ci possono essere solo momenti, briciole di felicità". E ancora: "Se penso alla mia vita, posso dire di essere stato felice un sacco di volte ma sempre per degli attimi".

"Lo sono stato quando ho raggiunto certi obiettivi - ha rivelato il Blasco -, quando ho provato alcune sensazioni ed emozioni ecco. A dire la verità, penso di avere vissuto molte volte dei momenti felici. Moltissime volte. Anche se poi non sono in grado di raccontarvene nessuno. Perchè è una situazione interiore, che non si riesce a spiegare. Il concetto è quello, è un attimo".