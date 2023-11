Guccini presenta 'Canzoni da osteria', la prima traccia è 'Bella ciao'

AGI - Un viaggio tra le sue melodie del cuore, lungo 14 tracce tra cultura, tradizioni nascoste e storia, che ha come punto di partenza l'inno italiano della Resistenza 'Bella ciao'. È il nuovo progetto discografico di Francesco Guccini, Canzoni da Osteria, fuori venerdì 10 novembre esclusivamente i'n formato fisico', presentato nell'Aula Magna dell'Università Statale di Milano.

Il numero uno della tracklist del nuovo album è dedicato a una sua versione della canzone diventata ormai "simbolo di protesta internazionale". "Molte donne iraniane cantano Bella ciao" sottolinea Guccini, spiegando di aver voluto cambiare una parola del testo, "al posto de 'l'invasore' ho messo 'l'oppressore' perchè in Iran non c'è invasione, ma oppressione". Il viaggio sonoro prosegue in Sud America con Jacinto Chiclana, El caballo negro,

La chacarera del 55 e Sur, fino a cantare dell'amore in ogni sua forma con Amore dove sei, Maria la guerza e La tieta; non mancano le tradizionali Il canto dei battipali in veneto, La maduneina dal Baurgh 'd San Pir in bolognese, Hava nagila in ebraico, la nostalgica The last thing on my mind e il folk americano in Cotton fields; a chiudere il disco tra il greco e l'italiano, il brano bilingue 21 aprile.

Canzoni da osteria è una raccolta di canti popolari selezionati dal Maestro, veri e propri gioielli del repertorio nazionale e internazionale rivisitati in chiave strettamente personale. Ed è la naturale prosecuzione di Canzoni da intorto (certificato Disco di Platino, vincitore della Targa Tenco per la categoria "Interprete di canzoni") l'album che ha segnato il ritorno a cantare di Francesco Guccini a 10 anni di distanza dall'ultimo progetto in studio.

Gli arrangiamenti di Canzoni da osteria sono di Fabio Ilacqua che ne ha seguito anche la produzione artistica affiancato da Stefano Giungato. Un'ampia varieta' di strumenti e sonorità accompagna l'inconfondibile voce di Francesco Guccini, pronta a spaziare tra lingue e generi musicali.

Canzoni da osteria è disponibile in 5 diversi formati: CD, CD limited edition - maxi formato, vinile, vinile special edition (edizione limitata numerata e colorata), e per i veri intenditori uno speciale doppio vinile edizione esclusiva con tracce strumentali - incisione diretta dai mix (edizione limitata e numerata).

E proprio da venerdì 10 novembre - in occasione della pubblicazione del nuovo progetto discografico - fino a domenica 26 novembre, nell'ambito della Milano Music Week, a Milano lungo Via Dante sarà possibile vedere "Ma ho fatto anche il cantautore - Francesco Guccini: oltre il palco", la mostra fotografica a cielo aperto che NEWU, società di consulenza strategico-creativa, ha concepito e realizzato per BMG Italia con l'obiettivo di raccontare un Guccini inedito, privato, con alcuni degli scatti più iconici che ripercorrono la vita, la storia e la sua carriera lontano dal palcoscenico.