È uscito '1989' (Taylor's Version), l'atteso album di Taylor Swift

La cantante americana Taylor Swift ha annunciato sui suoi profili social l'uscita di "1989 (Taylor's Version)", l'annunciato album con 21 canzoni ri-registrate nell'ambito del suo progetto di riappropriazione dei diritti perduti di gran parte dei suoi album.

La cantante, infatti, ha lanciato questo progetto dopo l'acquisto della sua ex etichetta discografica Big Machine da parte dell'imprenditore americano Scooter Braun, al fine di recuperare i diritti d'autore delle sue canzoni.

Si tratta del quarto capitolo degli album Taylor's Version che l'artista ha avviato per riproporre al pubblico le proprie canzoni. In questo particolare caso, però, il disco include sei canzoni mai pubblicate prima, tra cui "Slut!", "Say Don't Go", "Now That We Don't Talk" e "Suburban Legends". L'uscita di questo album era stata annunciata dopo il successo dei lavori precedenti. Tra i brani più noti ci sono "Blank Space", "Style" o "Shake it Off".