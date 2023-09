AGI - Max Pezzali conquista il Circo Massimo: in 70mila hanno cantato e ballato al ritmo di 'Circo Max', il concerto show con cui il 55enne cantautore pavese ha celebrato trent'anni di carriera in un luogo simbolo della Città Eterna.

"Una tempesta perfetta", come lui stesso ha definito il successo che non smette di accompagnarlo. L'ex 883 ha eseguito una trentina di canzoni, in uno show che ha visto salire sul palco a cantare con lui tanti amici come Articolo 31, Colapesce e Dimartino, Dargen d'Amico, Gazzelle, Paola e Chiara e Riccardo Zanotti dei Pinguini tattici nucleari.

Max Pezzali in concerto

Pezzali, reduce da una stagione live italiana tra novembre e maggio con un doppio appuntamento allo stadio San Siro e oltre 30 date interamente sold out nei Palazzetti.

È stata l'occasione per riascoltare canzoni che dagli anni '90 a oggi sono diventate la colonna sonora della vita di almeno tre generazioni, quelle che erano rappresentata sull'immensa spianata tra il Palatino e l'Aventino.

Max Pezzali in concerto

Da "Hanno ucciso l'Uomo Ragno" a "Nord Sud Ovest Est", da "Come mai" a "Una canzone d'amore" e "La dura legge del gol". La scenografia richiamava gli elementi dell'immaginario circense, con un tendone adornato da una rete di led old school che proiettavano immagini dell'intramontabile videogame anni '80 "PacMan", tre maxischermi (due laterali e uno centrale) un corpo di ballo di 10 ballerini e un vintage van che teletrasportava gli ospiti dell'evento nel mondo di Max.