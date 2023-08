AGI - I Duran Duran hanno annunciato il loro sedicesimo album in studio: "Danse Macabre", in tempo per l'Halloween di quest'anno. Il disco uscirà il 27 ottobre su Tape Modern via BMG. Catalizzato da una speciale performance dal vivo che i Duran Duran hanno filmato a Las Vegas il 31 ottobre dello scorso anno, "Danse Macabre" è la colonna sonora della loro ultima festa di Halloween.

Attraverso 13 tracce, la band porta alla luce melodie luminose dall'oscurità, mettendo insieme nuove canzoni, cover a tema e versioni reinventate dei loro classici "spettrali". La title track '"Danse Macabre" viene pubblicata oggi come la prima di tre nuove canzoni. Le percussioni ansiose impostano il ritmo contro un sintetizzatore distorto e ringhiante mentre i versi spavaldi di Simon Le Bon lasciano il posto a un coro carico di applausi e ipnotico.

Collaborando con il produttore Mr Hudson, canalizzando la chimica che hanno sbloccato insieme nell'album "Paper Gods", la canzone presenta anche l'ex compagno di band Warren Cuccurullo alla chitarra nella sua prima collaborazione con la band dal 2001.

Le Bon: "È una folle festa, dovrebbe essere divertente"

Parlando di Danse Macabre, il tastierista Nick Rhodes ha dichiarato: "La canzone 'Danse Macabre' celebra la gioia e la follia di Halloween. È la title track del nostro prossimo album, che raccoglie un insolito mix di cover, canzoni rielaborate dei Duran Duran e diverse nuove composizioni. L'idea è nata da uno spettacolo che abbiamo suonato a Las Vegas il 31 ottobre 2022. Avevamo deciso di cogliere l'attimo per creare un evento unico, speciale... La tentazione di utilizzare gloriose immagini gotiche impostate su una colonna sonora oscura di orrore e umorismo era semplicemente irresistibile".

Quella serata "ci ha ispirato a esplorare ulteriormente e a fare un album, usando Halloween come tema chiave. Il disco si è trasformato attraverso un processo puro e organico, e non solo è stato realizzato più velocemente di qualsiasi altra cosa dal nostro album di debutto, ma ha anche portato a qualcosa che nessuno di noi avrebbe mai potuto prevedere. L'emozione, l'umore, lo stile e l'atteggiamento sono sempre stati al centro del DNA dei Duran Duran, cerchiamo la luce nell'oscurita' e l'oscurita' nella luce, e sento che siamo riusciti in qualche modo a catturare l'essenza di tutto questo in questo progetto".

Simon Le Bon spiega: "Si tratta di una folle festa di Halloween. Dovrebbe essere divertente!". John Taylor ha dichiarato: "Dopo tutti questi anni, Danse Macabre offre una visione interessante della personalità della band". Roger Taylor aggiunge: "Spero che tu faccia un viaggio con noi attraverso il lato oscuro delle nostre ispirazioni fino a dove siamo nel 2023. Forse, partirai con una comprensione più' profonda di come i Duran Duran sono arrivati a questo momento nel tempo".