Su iTunes vola 'Bailo Bailo Song', l'ultimo omaggio a Raffaella Carrà

AGI. -"Bailo-Bailo Song", versione in lingua spagnola di "Ballo-Ballo", celebre hit cantata da Raffaella Carrà, è fra i brani più scaricati su Itunes, nella top 10 della classifica generale. Vola quindi il pezzo omaggio alla Raffa nazionale che dà anche il titolo a un musical presentato nel giugno scorso a Madrid e che debutterà nella capitale spagnola il prossimo due novembre.

Uscito da meno di una settimana, Bailo Bailo Song, è oggi saldamente in testa alle classifiche di vendita nella sezione Colonne Sonore di ITunes, che lo vede stabilmente nella top 10 della classifica generale di vendita dei singoli. Ottimi numeri anche su Spotify. Bailo Bailo Song è cantata da Marco Martinelli. Il videoclip è stato girato a Madrid, a Plaza Raffaella Carrà.

La produzione musicale e gli arrangiamenti sono stati curati da Marco Costa e Raffaele Sperati, con la direzione musicale di Valeria Iaquinto, il mix e mastering da Jesse Germano' presso Jedi Sound Studio, il tutto con il coordinamento generale di Valeria Arzenton, produttrice del musical.

Il musical "Bailo Bailo" racconta la storia di Maria, una giovane ballerina sensuale che anela alla libertà nei primi anni Settanta, un'epoca che in Spagna era segnata da rigidità e censura, soprattutto in televisione. Con lei scopriremo come anche il più difficile dei sogni può diventare realtà, il tutto raccontato attraverso i più grandi successi di Raffaella Carrà.

Il Musical è un libero adattamento dell'acclamato regista italiano Federico Bellone del film di successo Explota Explota, diretto da Nacho lvarez, che collabora anche alla sceneggiatura. Lo spettacolo è coreografato da Gillian Bruce, supervisione musicale di Giovanni Maria Lori, una produzione di Valeria Arzenton. Bailo Bailo ha un cast costituito da: Natalia Milla'n, Lydia Fairen, Dani Tatay, Naim Thomas, Pepa Lucas e Chete Guzman. Regia di Federico Bellone, con la consulenza artistica di Sergio Iapino.