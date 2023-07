È morta Sinead O'Connor

AGI - Sinead O'Connor è morta all'età di 56 anni dopo anni di battaglie per la salute mentale. La cantante irlandese è diventata famosa in tutto il mondo nel 1990 grazie alla sua cover di 'Nothing Compares 2 U' di Prince. Nella sua carriera ha realizzato, in studio, 10 album.

La notizia giunge un anno e mezzo la morte del figlio, Shane, 17 anni. Il ragazzo si tolse la vita il 7 gennaio 2022 dopo essere fuggito dall'ospedale dove era ricoverato in osservazione per tendenze suicide.

“È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro amato Sinéad. La sua famiglia e i suoi amici sono devastati e hanno chiesto privacy in questo momento molto difficile”, si legge in un comunicato della famiglia.