AGI - Dopo la grande paura, torna in pubblico Madonna. O meglio, torna in strada a New York: la regina del pop, è stata fotografata in strada, appoggiata a un lampione nell'Upper East Side della 'grande mela', non lontano dalla sua casa milionaria, mentre chiacchierava con un'amica. T-shirt, calzoncini blu, occhiali da sole e cappellino Gucci, la star è apparsa tranquilla: l'ha avvistata una giornalista, Lauren Conlin, che si è affrettata a pubblicare le immagini su TikTok.

Era la prima volta che madonna tornava in pubblico dopo la grave infezione batterica che l'ha costretta al ricovero. La star nel frattempo ha pubblicato un messaggio su Instagram per ringraziare i fan del sostegno nei giorni difficili. "Grazie per la vostra energia positiva, le preghiere e le parole di guarigione e l'incoraggiamento. Ho sentito il vostro amore. Sono sulla strada del recupero e sono incredibilmente grata per tutte le benedizioni della mia vita", ha aggiunto.

"Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale sono stati i miei figli. Il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere nessuno che avesse comprato i biglietti per il mio tour", ha proseguito Madonna, che ha anche espresso rammarico per quanti lavorano con lei. "Ora sono concentrata sulla mia ripresa e mi sto riprendendo e vi assicuro che tornerò da voi il prima possibile!".

Madonna ha reso noto che sta riprogrammando le date del suo tour in Nord America, che doveva iniziare il 15 luglio a Vancouver, in Canada, e ha aggiunto che spera di "iniziare in ottobre in Europa" come previsto.