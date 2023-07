I Pooh tornano a San Siro ed è subito sold out

AGI - Tornare a San Siro dopo 7 anni dall'ultima volta per i Pooh è stata una decisione frutto dell'"amore incredibile" del pubblico. "Appena sono partite le prevendite, in un solo giorno hanno acquistato 30 mila biglietti". Che poi sono diventati 50 mila, sold out. A poche ore dall'inizio dell'atteso concerto, sono stati Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli a raccontare come è nata l'dea di tornare a esibirsi insieme. Ma non chiamatela l'ennesima reunion, ammoniscono.

"Quando dicemmo che era l'ultima fotografia - dice Facchinetti -, noi eravamo convintissimi di questo" ma non sai mai quello che può accadere. "Hanno deciso di fare un film sulla nostra vita prodotto dalla Rai e venti giorni prima di Sanremo la Rai ci chiese di presentarlo sul palco dell'Ariston".

© Annalisa Cretella - Agi

A quel punto Amadeus però volle che suonassero. "E da quando siamo saliti sul palco è successo di tutto". Allora "decidemmo ok" facciamo un concerto, ma che sia "un solo evento a San Siro".

Poi però hanno visto i numeri delle prevendite e si sono accorti di "aver fatto i conti senza l'oste". "Non pensavamo che ci fosse ancora nei nostri confronti un amore cosi' incredibile. Un miracolo. Allora ci siamo trovati ad aggiungere la data Roma e a pensare a un concerto che fosse all'altezza".

Questa è stata "un po' una trappola, perché questo concerto costa centinaia di migliaia di euro" e andava ottimizzata la spesa, recuperata, così sono nate le altre date. Ben 14 in tutta Italia, per il tour 'Amici x sempre', che prende il nome dallo storico brano del 1996 ripubblicato in una nuova versione per celebrare questo ritorno. Roby, Dodi, Red e Riccardo ripercorreranno oltre 50 anni di carriera attraverso 56 brani che hanno fatto la storia, nel loro concerto più lungo di sempre, oltre tre ore di musica.

© Annalisa Cretella - Agi

D'altra parte suonare insieme per dei professionisti come i Pooh "È un po' come andare in bicicletta" non lo si dimentica anche se sono passati anni dall'ultimo concerto" spiega Red Canzian. "Prima di Sanremo abbiamo fatto una prova in studio, edera buona la prima. Certo, ci manca Stefano" e non solo stasera, lui "mancava nelle nostre vite perché era un amico a cui fare riferimento".

"Abbiamo fatto la data zero a Campovolo ed è volato il tempo. Il nostro concerto dura 3 ore, ce la facciamo nonostante l'età - dice Facchinetti - e siamo felici di tornare sul palco ancora insieme. Cerchiamo di dare il massimo è anche di più". Per rendere questa serata ancora più spettacolare insieme alla band ci sarà "un coro di 50 elementi e un ottetto di archi - rivela Dodi Battaglia - . Abbiamo voluto calare l'asso per avere una immagine di grande evento. Non è una ennesima reunion dei Pooh ma una serie di eventi che si sono concatenati quasi magicamente, non sappiamo nemmeno noi dove andremo a finire intanto ci godiamo questa cosa alla grandissima, fino alla fine di questo anno in Italia e all'estero. Poi si vedrà".

Ospiti dei concerti, il prossimo all'Olimpico il 15 luglio, sono Il Volo, con cui è nata un'amicizia dopo che incisero un pezzo della band nel 2013. "Insieme faremo 'Uomini soli', che cantata insieme prende ancora più peso".