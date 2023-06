Martina Taglienti, chi è la nuova fiamma di Damiano 

AGI - Traditore. Anzi no: gentile e sensibile. Troppo (o troppo poco) rockstar L’immagine di Damiano dei Maneskin che bacia una bionda in discoteca (la modella Martina Taglienti) ha infiammato il web e scomodato noti editorialisti che non hanno resistito alla tentazione di dire la loro sulla separazione tra il leader della rockband romana e la sua (ormai) ex storica Giorgia Soleri.

Giovanissimi entrambi (24 anni lui, 27 lei) dopo anni di relazione hanno deciso di comune accordo di lasciarsi. Nulla di strano se non fosse che, a quanto pare, entrambi si erano ripromessi di gestire l’affair con delicatezza e di annunciare insieme la rottura. Un fulmine a ciel sereno per chi segue i due. Ma lo scatto incriminato ha bruciato i tempi di circa 24 ore dal presunto messaggio di addio.

“Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video non era così che volevamo gestire questa situazione. Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno, quindi non ci sono tradimenti di nessun tipo. Spero che questa cosa non infici l’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”, si è affrettato a scrivere sui social Damiano, che delle migliori rockstar ha sempre voluto adottare il look ma non lo stile di vita. Almeno sembra.

Poco dopo è arrivato – sempre via social – la versione di Giorgia: “Non considero l'esclusività un valore (al contrario lo è l'inclusività) motivo per cui la relazione tra me e Damiano era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama. Mi rendo conto che per alcuni può essere complesso da comprendere ma il fatto che ci sia stata qualsiasi tipo di interazione con altre persone non è il fulcro del problema. Non lo era prima, per nessuno dei due, non vedo come potrebbe esserlo ora”.

Tuttavia, aggiunge l’attivista di Pechino Express, “per tutelarci però in questo momento delicato fatto di enormi cambiamenti, avevo esplicitamente chiesto di avere un po' di discrezione nelle nostre vite pubbliche, almeno fino al giorno in cui (per evitare articoli su articoli di supposizioni e insinuazioni) avremmo comunicato di non essere più una coppia, cosa che doveva succedere oggi. Non è andata così, e il problema nasce da questo”.

Il dopo rottura è simile a quello di altre coppie meno rock e meno glamour: secondo i rumors Giorgia avrebbe iniziato a traslocare dalla casa di Roma in cui conviveva con Damiano.

Ma c’è chi, come Fabrizio Corona, è sicuro che la separazione non sarà affatto dolorosa perché i due per anni avrebbero fatto coppia fissa solo per farsi pubblicità. “Come vi avevo detto più volte in passato, la coppia Damiano e Giorgia Soleri è sempre stata una messa in scena. Abbiamo sempre contestato l’immagine della coppia non reale, fake, di Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri” che il paparazzo definisce una “complessata, pelosa femminista, radical chic, tutto pane, parola e lezioncine ideologiche”.

Chi è Martina Taglienti

Intanto il mondo del gossip ha già archiviato Giorgia buttandosi a capofitto nella ricerca di più informazioni possibili su Martina Taglienti. Ventidue anni, la biondissima nuova fiamma di Damiano è una modella, rappresentata dall'Elite Model Management che vanta 57 mila follower su Instagram (destinati ad aumentare).

Taglienti ha frequentato il Liceo Virgilio, la scuola romana della band, ed è molto amica di Victoria De Angelis e Thomas Raggi, bassista e chitarrista del gruppo. Al punto da essere stata fotografata spesso in passato in compagnia dei Maneskin.