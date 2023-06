Dagli Arctic Monkeys a Lazza, chi suonerà al Rock in Roma

AGI - Rock in Roma parte stasera con LoveGang126 all'Ippodromo di Capannelle. L'appuntamento musicale capitolino, presentato questa mattina presso la sala A di Via Asiago, sede di quella Rai Radio 2 che è partner ormai storico del grande evento (dal 2017), giunge quest'anno alla sua tredicesima edizione, dopo il forzato stop pandemico di due anni.

A presentare l'evento alla stampa la direttrice di Radio 2 Simona Sala, l' Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, e i due fondatori del Festival Maximiliano Bucci e Sergio Onorato che rivendicano di aver portato a Roma, negli anni, i più grandi nomi della scena internazionale: sul palco di Rock in Roma hanno suonato Rolling Stones, Bruce Springsteen, David Gilmour, Roger Waters, Radiohead, Duran Duran, Maneskin, Post Malone, Cigarettes after Sex, Marilyn Manson, The Chemical Brothers, The Killers, Metallica, Slipknot, Muse, Thirty Seconds To Mars, Queens of Stone Age, The Lumineers, Sigur Ros, The Smashing Pumpkins, Iron Maiden, Linkin Park, solo per citarne alcuni.

Tanti i nomi di grande richiamo anche quest'anno, per un fitto calendario di concerti che vedranno protagonisti grandi headliner, artisti nazionali e internazionali di maggior successo, da Arctic Monkeys a Paul Weller, da Coez a Lazza, Salmo, Rancore e molti altri. Particolare attesa per Imagine Dragons e per gli Arctic Monkeys, che per il secondo anno tornano al festival romano, con una serata i cui biglietti sono già sold out. Tre le location scelte: Ippodromo di Capannelle, Auditorium Parco della Musica e Circo Massimo: 24 i concerti live e 200.000 gli spettatori che ci si aspetta di vedere.

Tre palchi per 24 live

A Capannelle il Red Stage e il Black Stage ospiteranno

Lovegang126

Rock Me Pride

Geolier

Bresh

Rancore

Teenage Dream Summer Camp

Naska

Coma_Cose

Nu Genea

Paky

Villabanks con Shari

Lazza

Capo Plaza

Mezzosangue

Coez

Maluma

Salmo

Arctic Monkeys

Manuel Agnelli

Articolo 31

Carcass + Candlemass

Rosa Chemical

Sfera Ebbasta+ Shiva

Ozuna

© NurPhoto/ AFP Carcass

La Cavea dell'Auditorium Parco della musica Ennio Morricone ospiterà la grande musica del Modfather: Paul Weller concluderà la stagione live di Rock in Roma con un concerto attesissimo.

Al Circo Massimo si svolgerà infine lo special event estivo prodotto da Live Nation in collaborazione con Rock in Roma: il 5 agosto 2023 si esibiranno gli Imagine Dragons, vincitori di un Grammy Award per la Best Rock Performance, 46 milioni di album venduti per 4 dischi di Platino, oltre 30 dischi di Platino per i singoli, 74 miliardi di stream.

Gli ospiti del Rock Me Pride

Non mancano le novità: Per la prima volta nella storia del festival, arriverà a Rock in Roma il ROCK ME PRIDE, party ufficiale del Roma Pride powered by Muccassassina, diretto artisticamente da Diego Longobardi e previsto per sabato 10 giugno dalle ore 20 all'Ippodromo delle Capannelle, occasione in cui canteranno anche Paola & Chiara, dopo aver sfilato alla Grande Parata in qualità di madrine.

Tra gli ospiti che si alterneranno sul palco, BigMama, Sem&Stènn, Vergo, direttamente da Drag Race Italia la vincitrice della prima e della seconda stagione Elecktra Bionic e La Diamond. In consolle dal Brasile Tommy Love, Bradshaw, Jonathan Heitch, DJ Anto, Dominik, Tompi (Latte fresco). Una festa dirompente e ribelle con un cast straordinario: più di 50 artisti coinvolti, un sound system stellare e ospiti internazionali.

Per i giovani talenti emergenti sono poi in arrivo le finali di Hit Week Talent, live all'Ippodromo delle Capannelle, occasione in cui si esibiranno gli 8 finalisti del contest targato Hit Week 2023, il piu' importante Festival al mondo dedicato alla diffusione della musica e della cultura italiana.

I due vincitori si esibiranno come opening di artisti principali negli show di Miami e Los Angeles. Un occhio ai giovani è infine dedicato dal punto di vista dei trasporti: se infatti Capannelle è notoriamente difficile da raggiungere specie per i ragazzi, Comune e The Base, la società cui fa capo Rock in Roma, prevedono la predisposizione di mezzi di trasporto dedicati e parcheggi, auspicando per il futuro anche la creazione di un collegamento ferroviario con Termini.