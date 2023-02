Il ritorno del pianista Roberto Cacciapaglia

AGI - Il pianista Roberto Cacciapaglia ritorna sulle scene musicali con un nuovo album, Invisible Rainbows, in uscita il 24 febbraio, e una serie di concerti in Italia. L'artista milanese è reduce dai successi dei concerti del tour americano, dove ha suonato anche al Carnegie Hall di New York, dall'esibizione al Cadogan Hall di Londra, prestigiosa residenza della Royal Philharmonic Orchestra, e dagli appuntamenti in Cina, Russia e Turchia.

Nelle nuove tappe il compositore eseguirà i nuovi brani dell’album e musiche tra le più significative della sua carriera. L'evento, creato non solo per l'ascolto, ma per la partecipazione profonda con il pubblico, è pensato per vivere un'esperienza estremamente intima e insieme condivisa. In Invisible Rainbows, Roberto Cacciapaglia continua il suo lavoro di interazione emotiva, che si conferma sempre una nuova e rinnovata esperienza.

"Condividere qualcosa di essenziale, di magico, può risvegliare, farci scoprire dimensioni insondabili, creare mondi nell'invisibile attraverso la musica. Questo è quello che ho pensato e vorrei sperimentare durante i concerti di Invisible Rainbows

Nella musica di Cacciapaglia convivono età classica, tradizione, avanguardie, contemporaneità. La sua esplorazione ha toccato tutti i generi e tutti i campi per scoprirne l’essenza, il principio che va oltre le divisioni. Il Suono diviene sguardo profondo davanti al mistero delle cose, esperienza e risveglio nel grande viaggio evolutivo.Non è un procedimento mentale, intellettuale, è musica che passa dall’emozione attraverso melodia e armonia, elementi primordiali dei poteri del suono in tutte le epoche.

La scrittura della sua musica si basa su elementi essenziali, l’armonia delle triadi, le ripetizioni melodiche e i cicli che si rifanno alle orbite planetarie e alla struttura degli armonici, gli stessi canoni con cui Pitagorafaceva coincidere le leggi dell’Universo.

I primi brani che hanno anticipato l'album sono Atlantis, a fine 2022 al primo posto fra i Top di iTunes Classic e sulla homepage di Apple Music, London Sleeps, unico pezzo per piano solo del nuovo album, e Rainbows, attualmente primo in classifica su Apple Music.