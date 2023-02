Rihanna-show al SuperBowl, "Sarà una celebrazione della mia carriera"

AGI - Domenica 12 febbraio l'America si fermerà e sarà incollata davanti ai teleschermi per l'appuntamento sportivo più importante dell'anno negli Usa, la notte del Super Bowl, che vedrà in campo l'incontro fra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, con le due squadre che si contenderanno l'edizione numero 57 dallo State Farm Stadium di Glendale, città nella periferia di Phoenix, nello stato dell'Arizona.

Il calcio d'inizio del Super Bowl LVII sarà alle 0:30 italiane della notte tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio. La finale riserva poi un momento di grande spettacolo: durante l'intervallo si esibirà infatti Rihanna, con un concerto che durerà circa 15 minuti. La superstar mondiale, nominata all'Oscar per la colonna sonora di 'Black Panther: Wakanda Forever', ha raggiunto la conduttrice di Apple Music Radio Nadeska Alexis per la conferenza stampa ufficiale dell'Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show.

Durante la conversazione Rihanna ha espresso l'entusiasmo per il suo ritorno sul palco questa domenica in occasione dell'Apple Music Super Bowl Halftime Show, la concentrazione e la preparazione che ha richiesto questo momento, la richiesta di esibirsi tre mesi dopo aver dato alla luce suo figlio e la sfida "spaventosa" ed "esaltante" del ritorno sul palco.

L'artista ha anche parlato dei suoi valori fondamentali, della "sfida di creare una scaletta di 13 minuti che abbraccia 17 anni di carriera", dell'importanza della rappresentanza, dell'equilibrio tra lavoro e vita privata. Durante la conferenza stampa Apple Music ha anche presentato il nuovo cortometraggio 'Run This Town', girato su Rihanna Drive alle Barbados.

"Quando mi hanno chiamato per farlo di nuovo quest'anno, mi sono chiesta: 'Sei sicura?' - ha raccontato la cantante - sono al terzo mese post parto, dovrei prendere decisioni importanti come questa adesso? Come se potessi pentirmene. Ma quando diventi mamma, succede qualcosa che ti fa sentire in grado di affrontare il mondo, di fare qualsiasi cosa. E il Super Bowl è uno dei palcoscenici più grandi del mondo".

"Quindi - ha aggiunto - per quanto sia stato spaventoso perché non salgo su un palco da sette anni c'è qualcosa di esaltante in questa sfida. Ed e' importante per me farlo quest'anno. È importante per la rappresentazione, è importante che mio figlio lo veda".

Rihanna ha poi spiegato che "la scaletta è stata la sfida più grande". La parte più difficile, ha spiegato, è stata "decidere come massimizzare i 13 minuti, ma anche festeggiare. Ecco cosa sarà questo spettacolo, una celebrazione della mia carriera nel modo migliore in cui avremmo potuto metterlo insieme. E avendo solo 13 minuti, questa è la sfida, cerco di racchiudere 17 anni di lavoro in 13 minuti. È difficile sai, alcune canzoni non sono state incluse per questo motivo, e va bene così. Ma credo che abbiamo fatto un buon lavoro nel restringere il campo", ha aggiunto.

Dopo una carriera come la sua, ricca di successi e soddisfazioni, Rihanna non pensa di essere cambiata. La cosa più importante che ha imparato per avere successo, ha spiegato, è "rimanere umili. Rimanere umili perché altrimenti questo settore ti cambierà in un modo o nell'altro - ha detto - e, sapete, la mia umiltà deriva dalla mia infanzia, cresciuta nei Caraibi, in famiglia con mia madre. Lei è una donna molto umile. Sua madre era una donna molto umile. E non ho mai perso di vista questo aspetto. È molto importante per me. Spesso temo il piedistallo su cui il mondo può metterti. E voglio sempre sentire i piedi per terra. Questo mi fa sentire al sicuro", ha concludo.