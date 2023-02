Canzoni e notizie. Il podio di Sanremo votato nella riunione di redazione AGI

AGI – La riunione di redazione di questa mattina è stata più lunga del previsto. Sul tavolo diversi i fronti caldi: c’è il presidente ucraino Zelensky al Parlamento europeo, il terremoto in Turchia e Siria dove si contano oltre 16mila vittime, e c’è la campagna – ormai agli sgoccioli - per le elezioni regionali in Lombardia e Lazio.

Ma “Sanremo è Sanremo”, come recitava un vecchio jingle, e l’evento nazional-popolare irrompe nella stanza del direttore: “Allora? Qual è il vostro podio?”, chiede Mario Sechi. Parte il vero brain storming, il dialogo si fa acceso. Poi il colpo di scena: il capo delle Regioni non guarda Sanremo. Mai. “Non per snobismo - spiega – semplicemente non mi interessa”. Nessuno replica, ma lo stupore è grande.

Il confronto prosegue, l’ironia dilaga, la canzone italiana è come la nazionale di calcio, se tutti sono allenatori, allora tutti sono musicologi. Non si scappa, questa è la regola. Non sfugge nemmeno il direttore al canone “Mò ve lo dico io chi vince Sanremo”.

Mengoni è mattatore in quasi tutti i podi espressi dai responsabili dei vari servizi presenti alla riunione. I quali, naturalmente, in questo caso sono in una fase irresponsabile, esce di tutto e la moderazione e la prudenza non esistono. Tanto il check della notizia avviene dopo, e non prima. Siamo in zona no-limts.

Dunque Mengoni sia, alcuni lo piazzano in testa, seguendo la corrente che lo dà per favorito dall’inizio del Festival. Altri lo posizionano tra il primo e il secondo gradino. Il duo Colapesce e Dimartino mette d’accordo i giornalisti di AGI, così come Mr Rain e i suoi bambini.

Ma il brano del “signore della pioggia” è divisivo: chi lo apprezza cita “Another Brick in the Wall” dei Pink Floyd, a chi non piace ricorda Povia. Tre gli ‘outsider’ in pista: Leo Gassman, Will e Anna Oxa, “ingiustamente sottovalutata”, secondo il capo servizio degli Esteri. Basta divagazioni.

I voti vanno messi giù, nero su bianco. Inizia il direttore, poi il vicedirettore, e poi si segue l’ordine classico degli interventi in riunione. Ecco il podio della riunione di redazione, prima edizione di Sanremo all news:

Mario Sechi (Direttore)

Margo Mengoni Elodie Colapesce e Dimartino

Paolo Borrometi (Vice Direttore)

Mr Rain Colapesce e Dimartino Marco Mengoni

Rosario Stanizzi (Politico)

Mr Rain Elodie Colpasce

Gianluca Maurizi (Economia)

Giorgia Marco Mengoni Elodie

Nuccia Bianchini (Esteri)

Marco Mengoni Anna Oxa Mr Rain

Giampaolo Roidi (Cronaca)

Marco Mengoni Giorgia Will

Sonia Montrella (Digital)

Colapesce e Dimartino Marco Mengoni Mr Rain

Ugo Barbàra (Video e prodotti interattivi)

Coma Cose Marco Mengoni Leo Gassman

Podio finale:

Marco Mengoni Colapesce e Dimartino/ Mr Rain Elodie

Saranno questi i vincitori del Festival della Canzone Italiana? Domani altra riunione di redazione e terza giornata dello spettacolo al teatro Ariston. Sono pronta a scommettere che qualcuno cambierà idea. State sintonizzati, musica Maestro.