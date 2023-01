Greg rende tributo a Buddy Holly

AGI - Claudio Gregori, in arte Greg, è noto al grande pubblico soprattutto per l'attività di comico in compagnia di Pasquale "Lillo" Petrolo e per le apparizioni sul grande e piccolo schermo. L'attività dell'artista romano è però ben più vasta e spazia dal fumetto alla musica. Un percorso, quest'ultimo, che ha attraversato progetti celebri come i Blues Willis e il rock demenziale dei Latte & i suoi derivati e ha avuto come punto di partenza l'amore per Buddy Holly, al quale Greg renderà tributo venerdì 3 febbraio sul palco del Cotton Club di Roma.

"Sono passati 64 anni dalla sua scomparsa, ma Buddy è nel mio cuore", ha spiegato Greg, "io ho iniziato la mia avventura nel rock'n'roll grazie a lui e desidero dedicargli questa serata ripercorrendone le incredibili tappe di crescita. Una crescita avvenuta in soli tre anni!".

Buddy Holly nacque in un piccolo paese in Texas e crebbe a suon di country. Lo suonò fino a 19 anni, quando scoprì il rockabilly e cambiò registro. L'anno seguente passò al rock'n'roll, elaborandolo nel suo personalissimo stile. Ma non era ancora soddisfatto: aveva in mente melodie particolari e armonie innovative. Iniziò a comporle all'alba dei suoi 22 anni. Era il 1958 e sebbene i suoi brani stridessero con la produzione commerciale in classifica, il successo gli arrise. Purtroppo, il 3 febbraio del 1959 concluse la sua vita terrena in un piccolo aereo che si schiantò durante una tormenta di neve. Nonostante in Italia non sia molto noto, la sua eredità artistica è enorme. Innumerevoli rock band gli hanno reso omaggio, ispirandosi a lui nella proposta musicale, nel nome del gruppo, negli arrangiamenti o inserendo i suoi brani nel repertorio. Lo stesso Paul McCartney acquistò le sue edizioni musicali.