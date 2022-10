Il debutto dei Maneskin negli stadi sarà all'Olimpico e a S. Siro nell'estate 2023

AGI - I Maneskin si prendono gli stadi. Dopo aver debuttato al numero uno nella classifica FIMI dei singoli con il nuovo brano "The Loneliest" - nuova canzone più ascoltata al mondo il giorno dopo l'uscita - la band ha annunciato due speciali date-evento la prossima estate, allo Stadio Olimpico di Roma giovedì 20 luglio 2023 e allo Stadio San Siro di Milano lunedì 24 luglio 2023.

I biglietti saranno disponibili online da martedì 18 ottobre alle ore 11.00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 23 ottobre alle ore 11.00. La band ha inoltre appena ottenuto ben quattro nomination agli American Music Awards 2022 come "New Artist Of The Year", "Favorite Rock Artist", "Favorite Pop Duo or Group" e "Favorite Rock Song" con "Beggin'", due nomination agli MTV Europe Music Awards 2022 nelle categorie "Best Rock" e "Best Italian Artist".

Anche la colonna sonora originale del film 'Elvis', cui hanno collaborato con il brano "If I Can Dream", è in nomination nella categoria "Favorite Soundtrack". Victoria, Damiano, Thomas e Ethan hanno già vinto il titolo "Best Rock" agli MTV EMA lo scorso anno, e quest'anno hanno conquistato la categoria "Best Alternative Video" agli MTV Video Music Awards (la prima volta in assoluto per un artista italiano).

Il 7 ottobre è uscito il nuovo singolo "The Loneliest", brano entrato immediatamente nelle classifiche di 28 Paesi e più alta nuova entrata nella Top Songs Global Chart di Spotify. Ha debuttato poi al primo posto nella classifica FIMI dei singoli.

I Maneskin si stanno preparando al Loud kids tour che, dopo la partenza il 26 ottobre da Citta' del Messico (Sold Out), li vedra' esibirsi in Nord America prima di tornare in Italia il 23 febbraio 2023 e da li' toccare tutta Europa. Il tour conta a oggi, su 57 date in totale, ben 41 Sold Out tra cui Londra, Parigi, Los Angeles, entrambe le date di San Francisco ed entrambe quelle di New York. Il 2022 li ha visti ininterrottamente protagonisti di spettacoli colossali nei principali festival di tutto il mondo come il Circo Massimo di Roma che ha registrato il tutto esaurito con oltre 70.000 presenze, e ancora Pinkpop (Paesi Bassi), Rock am Ring (Germania), Summer Sonic (Giappone) e molti altri. Le due date negli stadi italiani, appena annunciate, segnano un altro importante traguardo per la band.