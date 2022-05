È Rkomi il quarto giudice di X-Factor

AGI - La squadra di giudici della prossima edizione di X-Factor si completa con Rkomi, il suo nome è stato appena annunciato sui social del talent musicale targato Sky.

I rumors dei giorni precedenti hanno evidentemente rovinato l’effetto sorpresa, infatti il nome del rapper milanese classe 1994, vero nome Mirko Manuele Martorana, era stato già anticipato da diverse testate.

Rkomi occuperà un posto dietro la cattedra di X-Factor a conclusione di due annate che lo hanno visto protagonista assoluto della scena musicale italiana (non solo rap).

Il tavolo dei giudici è finalmente al completo! Benvenuto Rkomi nella famiglia di #XF2022. pic.twitter.com/Z76GB2l4Wc — X FACTOR (@XFactor_Italia) May 27, 2022

“Taxi Driver” infatti, il suo ultimo album, risulta il più venduto del 2021, un successo alimentato poi dall’uscita del duetto insieme ad Elodie “La coda del diavolo”, ancora oggi in classifica, e che ha convinto Amadeus a convocarlo tra i big della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, dove porta “Insuperabile”, che nonostante la bassa posizione nella classifica finale, andrà benissimo sulle piattaforme per l’ascolto di musica in streaming.

Ma, dati a parte, “Taxi Driver” soprattutto segna una svolta nel pop italiano che potrebbe risultare quasi epocale, trattasi infatti di primo spudorato (e riuscitissimo) crossover tra pop e rap; Rkomi dimostra come le due discipline, all’ombra di una rinnovata voglia di strizzare l’occhio al mercato, è chiaro, possano felicemente suonare a braccetto.

A questo punto per quel che riguarda X-Factor non resta che svelare l’ultima carta, il nome del conduttore, anche se, sempre gli stessi rumors che hanno anticipato i nomi di tutti e quattro i giudici (gli altri sono Fedez, Ambra e Dargen D’Amico), danno per certa la scelta di Francesca Michielin.

Per quest’ultimo annuncio comunque non dovremo aspettare troppo dato che il 4 giugno riprenderanno le selezioni per lo show.