L'appello di Blanco agli studenti: "Non inviate foto private su internet"

AGI - "Una cosa che fanno molti e mandare foto private. Non lo fate perché tanti la usano come oggetto di ricatto. E' più bello far l'amore dal vivo, se c'è davvero un sentimento non mandate foto private perché è la prima cosa che vi lega le mani". Lo ha detto Blanco, vincitore con Mahmood del Festival di Sanremo, durante l'iniziativa con gli studenti 'Cuori connessi' organizzata dalla Polizia di Stato assieme ad Unieuro in occasione del Safer Internet Day.