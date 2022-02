Mattarella ha telefonato ad Amadeus per ringraziarlo dell'omaggio

AGI - "Se non avessi visto lo '06' e la persona che mi ha chiamato dicendo che mi avrebbe passato il presidente, non ci avrei creduto. E' stata una telefonata bellissima: il presidente ha seguito il Festival, si è complimentato e ha ringraziato per l'omaggio che lo ha commosso". Amadeus racconta così in sala stampa lo stupore per la chiamata del Presidente della Repubblica.

"E' la sua telefonata che mi commuove, gli ho detto. E' stato un omaggio semplice, fatto con il cuore. Il Presidente ha ricordato la serata alla Bussola ed essendo un grande fan di Mina ha gradito veramente il nostro omaggio". "E' una telefonata che non dimenticherò mai, avrei voluto registrarmela e conservarmela e farla sentire ai nipoti - aggiunge -. E' stato emozionante anche il tono di affetto, diretto e di semplicità, usato da questo grande uomo".