Ditonellapiaga e Rettore: "C'è tanta voglia di fare l'amore"

AGI - "Siamo nate spudorate". Così si presentano a Roberta Capua, nel 'Primafestival', Ditonellapiaga, nome d'arte di Margherita Carducci, e Donatella Rettore, che oggi si esibiscono in duetto all'Ariston con il brano "Chimica". "C'è tanta voglia di fare l'amore" è la frase con cui Rettore riassume il contenuto del brano. Un ottimo augurio per lasciarsi la pandemia alle spalle in un momento in cui alcuni Paesi iniziano a eliminare del tutto le restrizioni.