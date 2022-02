Noemi torna a Sanremo: "Sarebbe bello un podio femminile"

AGi - Noemi torna al Festival di Sanremo per la settima volta, la seconda di fila dopo l'esperienza della scorsa edizione con "Glicine", tra i brani più ascoltati dal pubblico una volta chiusi i battenti dell'Ariston. Canterà "Ti amo non lo so dire", un brano scritto (anche) da Mahmood, anche lui in gara in questa 72esima edizione.

"È una canzone che ho nel cuore e sono molto felice di cantarla al Festival - dice in conferenza stampa - Non ho mai fatto un lavoro di consapevolezza su di me come negli ultimi anni e lo faccio molto attraverso la musica, nel pezzo canto quanto è difficile risettare i rapporti dopo un cambiamento; la cosa bella di questo pezzo e' che alla fine forse ci riusciremo a dire "Ti amo", che è la cosa più coraggiosa che si possa dire a qualcuno".

"Il pezzo - dice entrando più nei tecnicismi della sua performance - è un po' complesso da cantare, la melodia è molto agile ma ci sono tante parole e non ne voglio saltare una, è un fraseggio molto moderno che mi permette di alleggerire il mio timbro. Sul palco voglio sentirmi rilassata - conclude - sarà una bella sfida".

Noemi dunque con questo nuovo brano tende a chiudere un cerchio rispetto al cambiamento fisico avvenuto negli ultimi anni nella sua vita e di cui tanto si e' parlato: "Ho raggiunto l'equilibrio mente/corpo - spiega - ora si deve lavorare su quello con gli altri".

Per quanto riguarda la serata dei duetti la sua scelta è ricaduta su "You Make Me Feel (Like) A Natural Woman", brano scritto da Carole King e Gerry Goffin, su input del produttore Jerry Wexler, per la leggendaria voce di Aretha Franklin, che la innalzo' definitivamente a capolavoro assoluto. Era il 1967.

"L'ho scelta - racconta ancora Noemi - perche' il mondo del blues, del soul, è il primo che ho amato, rappresenta tutto ciò che la musica mi ha insegnato. Spero che arrivi il messaggio, nella speranza che tutti nella vita possano sentirsi "Natural Woman" o "Natural Man", perchè è trasversale".

L'ex concorrente di X-Factor, poi anche giudice a The Voice, ci tiene a ribadire che sarà questa seconda partecipazione al Festival viene dalla voglia di divertirsi, magari anche recuperare un'esibizione inevitabilmente monca (per tutti) l'anno scorso a causa della mancanza di pubblico, "Sanremo sta rifiorendo, sarà meraviglioso cantare per un pubblico, spero non mi distragga perché non sono più abituata" dice infatti.

Nessuno spazio dunque per la competizione, anzi, spazio perfino al tifo per altri big in gara: "Tifo Mahmood e BLANCO, conoscendo Alessandro sono sicura che il pezzo sarà forte; sono molto curiosa di sentire il pezzo di Elisa e anche quello di Achille Lauro", ma alla fine una preferenza emerge nettamente: "Sarebbe bello vedere un po' di femminile sul podio, non me ne vogliano gli uomini".