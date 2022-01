I Maneskin posticipano il loro tour europeo a causa del Covid

AGI - I Maneskin annunciano "con profondo rammarico" il posticipo delle date del loro tour europeo "Loud Kids on tour '22" e del tour italiano nei palazzi dello Sport, "a causa dello stato attuale di eventi causati dalla pandemia Covid-19 in corso". I possessori dei biglietti riceveranno un aggiornamento sulle nuove date entro il primo marzo 2022.

In un post sui social che annuncia il posticipo del Tour, i Maneskin scrivono: "Ciao a tutti, siamo molto dispiaciuti di comunicarvi che dobbiamo rimandare l'intero tour a causa della situazione Covid. Siamo estremamente dispiaciuti. Abbiamo lavorato a lungo per questo tour e tutto era pronto per partire, ma sfortunatamente negli ultimi giorni abbiamo avuto brutte notizie in merito alle regole delle capienze nei locali. Non possiamo garantire tutti i concerti perchè ogni Paese ha le sue regole, e dobbiamo attenerci a questo, ovviamente, perchè vogliamo che i nostri concerti si tengano in totale sicurezza per tutti".

"Siamo davvero molto dispiaciuti e speriamo di avere la possibilità di comunicarvi le nuove date il prima possibile. Grazie per la vostra pazienza e supporto, siamo tutti insieme in questa situazione, dobbiamo solo resistere, ma torneremo, lo giuriamo, e sarà ancora più bello. Grazie ragazzi, vi amiamo!".

I biglietti acquistati per le date del tour 2022 rimangono validi per le nuove date che saranno annunciate entro il primo marzo prossimo. Tutti gli spettacoli all'aperto tra cui Arena di Verona, Circo Massimo e Lignano Sabbiadoro e le partecipazioni della band a tutti i Festival già annunciati sono confermate.