Nella classifica globale di Spotify dominano i classici pop natalizi

AGI - I brani a tema natalizio della tradizione pop come ogni anno tornano a dominare la classifica Global di Spotify. A guardare tutti dall'alto della vetta quest'anno un brano che ormai è diventato un classico delle festività: “All I Want For Christmas Is You” di Mariah Carey, con ben 41 milioni di ascolti negli ultimi sette giorni.

Impennata fino alla seconda posizione per un altro classico del pop in salsa natalizia, loro sono i Wham! e il brano è naturalmente “Last Christmas”. Si piazza sul gradino più basso del podio “abcdefu” la hit della cantautrice statunitense Gayle uscita lo scorso agosto ma portata al successo dalla piattaforma Tik Tok.

Quarta posizione dove troviamo “Stay”, duetto tra il rapper australiano The Kid Laroi e l’icona pop Justin Bieber.

Un brano di Natale anche in al quinto posto, si tratta di “Rockin' Around the Christmas Tree” di Brenda Lee, uscito nel 1958.

Precipita al sesto posto Adele con la sua “Easy On Me”, il singolo che ha anticipato l’uscita di “30”, suo nuovo disco. Altro classico del pop natalizio in settima posizione, parliamo di "Jingle Bell Rock", brano del 1957 firmato da Bobby Helms.

"It's Beginning to Look a Lot Like Christmas" invece risale al 1951 ma Michael Bublè la ripropone oggi e la piazza all'ottavo posto. Precipita così in nona posizione “Industry Baby”, brano in cui a incrociare le rime sono i rapper statunitensi Lil Nas X e Jack Harlow, quarto estratto dall’album di esordio di Lil Nas X dal titolo “Montero”. A chiudere la top ten, sempre rimanendo sul tema musicale della settimana, ci pensa Ariana Grande con "Santa Tell Me".