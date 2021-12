I cinque nuovi pezzi di Jovanotti

AGI - Jovanotti presenta una nuova puntata del Disco del Sole. Si tratta di cinque brani inediti prodotti con Rick Rubin, il nuovo "flusso" di brani scritti dal cantante a due anni e mezzo di distanza da "La Nuova Era".

"Queste mie nuove canzoni che escono ora, sono parte di un flusso di canzoni che usciranno nei prossimi mesi, imprevedibili e libere, per niente facili perché per esistere hanno dovuto piovermi addosso dallo spazio profondo, ma leggerissime perché qui dentro c'è una luce. Quel punto di luce che c'e' nel centro della meta' oscura del simbolo del Tao, pronta a riversarsi traboccando fuori in forma di canzoni che non chiedono niente perché hanno solo voglia di offrirsi".

"Ho deciso di non uscire subito con un album - spiega Jovanotti - sebbene abbiamo lavorato a più di venti pezzi, prima da solo, poi con qualche mio compagno musicista, poi due mesi con Rick Rubin. Abbiamo aperto tutta questa roba che nei mesi avevo accumulato in modo del tutto istintivo, senza pensare a niente, completamente scollegato da tutto ciò che non fosse un enorme sentimento di amore e di voglia di vita, aria, luce, ritmo, allegria, batticuore, avventura".

I cinque brani sono stati finalizzati la scorsa settimana a Milano con Pino Pinaxa Pischetola e da oggi sono disponibili. Si tratta di "La primavera", "I love you baby", "Un amore come il nostro", "Tra me e te" e Border Jam".

I pezzi sono accompagnati dal video de "La primavera", un corto cinematografico psichedelico, un video onirico, unico per la storia di Lorenzo. Nel video esplodono i colori ma è delineato anche un forte racconto interiore. Girato in pellicola da Tommaso Ottomano, il videoclip e' stato ambientato negli spazi del Teatro Grande di Brescia. Nel video Lorenzo è accompagnato da Saturnino, Riccardo Onori e Kalifa Kone'.