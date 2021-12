Le canzoni e gli artisti più ascoltati al mondo nel 2021 (sì, non ci sono i Maneskin)

AGI - Spotify come ogni anno, giunto dicembre, tira le somme rilasciando le classifiche circa artisti più seguiti e brani e podcast più ascoltati.

La piattaforma è diventata sempre di più il termometro del mercato musicale globale, per questo è importante a fine stagione capire, dati alla mano, chi è andato bene; in modo tale da comprendere in maniera certa anche quali sono i trend di un’annata che, lo sappiamo, è stata del tutto particolare e ha in qualche modo anche costretto pubblico e showbiz, musicale in questo caso, a stringere i rapporti.

Durante questo 2021 il pubblico si è stretto forte ai propri contenuti preferiti, la musica è stata elemento fondamentale delle nostre giornate e Spotify, di conseguenza, una presenza fissa. È nuovamente il rapper Bud Bunny l’artista più seguito, il rapper portoricano ha il merito di aver rivoluzionato la scena rap mondiale, aprendo a un sound nuovo, più fresco, più latino e meno “gangsta”; cogliendo così anche quella fetta di pubblico legato all’esplosione della reggeaton culture. E non mancano i Maneskin: la loro covert di 'Beggin' è in decima posizione tra i brani più ascoltati.

Seconda posizione occupata da Taylor Swift, la cantautrice statunitense che così guida anche la classifica dedicata esclusivamente alle donne (cui podio completano Ariana Grande e Olivia Rodrigo); ultimamente è entrata addirittura nel Guinnes dei Primati avendo piazzato un pezzo di 10 minuti, una nuova versione della sua “All Too Well”, al primo posto della classifica di Billboard, storicamente la più importante tra tutte le classifiche, specialmente negli Stati Uniti. Al terzo posto troviamo i BTS, la più importante tra le realtà del K-pop, un genere ben preciso che ha letteralmente conquistato ogni angolo del mercato occidentale con numeri stratosferici.

Olivia Rodrigo risulta essere la terza donna più ascoltata tramite Spotify nel pianeta, ma con “Sour”, suo disco d’esordio, occupa la prima posizione tra gli album più streammati, l’ex Nini Salazar-Roberts nella serie “High School Musical” è salita alla ribalta nel 2021 con il singolo “Drivers License”, che risulta anche essere il più ascoltato in assoluto sulla piattaforma, seguito da “MONTERO (Call Me By Your Name) di Lil Nas X e “STAY” di The Kid LAROI featuring Justin Bieber.

Seconda posizione occupata da Dua Lipa con “Future Nostalgia”, premiato ai Grammy come miglior album pop dell’anno. Unico uomo sul podio Justin Bieber con il suo “Justice”, che contiene hit come “Peaches”, “Ghost” e “Lonely”. Rilasciata anche la classifica relativa ai podcast più ascoltati nel mondo su Spotify: “The Joe Rogan Experience” rimane anche quest’anno il più popolare; seguono “Call Her Daddy” di Alex Cooper e “Crime Junkie”.